PANCU E NEMULŢUMIT DE LOT

Antrenorul ieşenilor spune că are mai mulţi jucători în lot care nu se pliază pe stilul său şi ameninţă că va lua măsuri în cazul acestora.

Pancu a anunţat şi alte transferuri la echipă, în această iarnă, după cel al portarului Laurenţiu Brănescu.

„Rezultatul e corect, cred eu. În prima repriză n-am recunoscut multe lucruri, plus că le-am făcut cadou câteva faze fixe şi două contraatacuri, lucruri pe care le discutam înainte de joc. O echipă foarte eficientă, aşteaptă să-i dai o ocazie sau două şi marchează. Am revenit bine, în a doua parte am fost mulţumit, în mare parte. În tur, am primit goluri pe care nu meritam să le primim. Azi, la ocazia lui Andrei Cristea, cu puţină şansă puteam pleca cu trei puncte.

Sunt dezamăgit. În continuare am jucători care nu coincid cu mentalitatea mea. Poate unora le e greu sau chiar imposibil să se obişnuiască cu stilul ăsta de a control a meciului, de a avea posesia, de a juca agresiv, de a ţine linia sus. Răbdare prea multă nu mai am. Am fost criticat în multe momente, am primit goluri multe. Am avut răbdare în primele 4 luni. În momentul de faţă, răbdarea mea a expirat. Cine greşeşte va plăti.

Vor mai veni jucători. Începând cu jocul de la Mediaş, urmează o perioadă teribil de încărcată. Jucătorii care au venit şi vor veni sunt peste cei care au plecat, dar aveam nevoie în primul rând numeric. Brănescu e un portar care a crescut enorm, voi poate n-aţi avut posibilitatea să-l urmăriţi. A fost declarat al treilea portar al campionatului scoţian”, a declarat Pancu.

În urma acestui rezultat, Poli Iaşi a ajuns la 15 puncte strânse în primele 16 etape, dar rămâne pe penultimul loc. În runda următoare, moldovenii vor primi vizita lui FC Botoşani.