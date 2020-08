PANCU CERE ÎNTĂRIRI

Antrenorul Politehnicii Iaşi, Daniel Pancu, a oferit primele declaraţii, după debutul cu o victorie pe banca moldovenilor, contra Chindiei Târ-govişte, scor 1-0.

„După o victorie nu poţi să te simţi decât bine. Ştiam că va fi greu, foarte greu. Am avut doar o săptămână la dispoziţie pentru a pregăti un joc. Am preluat o echipă căzută din toate punctele de vedere, mental şi fizic. O echipă care a pierdut foarte mulţi jucători.

Mulţi jucători dintre ei sunt buni şi foarte buni, de bază. Azi a fost o victorie a caracterului, a suferinţei. Din punctul ăsta de vedere nota 100 din partea mea, le-am spus şi în vestiar. Sper să ne reglăm cât mai repde problemele de efectiv, problemele de lot, să se revolve problemele financiare, după care să putem lucra în linişte. Pentru că în acest moment, fotbalul pe care mi-l doresc eu e departe, e la sute de ani lumină faţă de cum văd eu fotbalul şi cum văd eu să evolueze o echipă antrenată de mine. În schimb, avem baza, caracterul, suferinţa, au demonstrat-o.

(n.r. – Ce i-ai cerut conducerii?) 20 de jucători, câte doi pe post, de aceiaşi valoare. Da, minimum cinci jucători vor veni cu siguranţă. Şi săptămâna aceasta, încă un transfer, un atacant este aproape finalziat. Mai căutăm în zona aia să avem dubluri, pentru că nu putem aştepta la nesfârşit de la Andrei Cristea, care a dus greul atâţia ani. Intervine uzura de la o anumită vârstă. Azi a făcut un meci extraordinar, fanatstic, modul cum s-a bătut pentru fiecare minge, cum s-a zbătut pe căldura asta şi cum a tratat fazele…”, a declarat Daniel Pancu.

„Eu o să fie mereu pe placul jucătorilor, fiindcă vorbim aceeaşi limbă. Vin dintr-un fotbalist, am jucat la toate nivelurile. Nu asta e problema la noi, problema e să rezolvăm cât mai repede problemele de efectiv, numeric, plus calitativ, plus restanţele salariale”, a mai spus noul antrenor al moldovenilor.