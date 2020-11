Pana Vlăducă. Pro România: „Acest an şcolar este compromis!”

Pornind de la rezultatele unui studiu recent al Organizaţiei „Salvaţi Copiii”, cu participarea Federaţiei Sindicatelor din Educaţie „Spiru Haret”, Consiliului Naţional al Elevilor şi Federaţiei Naţionale a Asociaţiilor de Părinţi, Oana Vlăducă, prima poziţie pe lista Pro România Dâmboviţa pentru Senatul României, a declarat că acest an şcolar este deja compromis, Guvernul Orban fiind principalul vinovat că i-a condamnat pe copii la un simulacru de educaţie:

„Ce ne arată aceste rezultate? În primul rând, un eşec uriaş de management al Guvernului răsturnat asupra Şcolii româneşti, cu efecte greu de cuantificat acum, dar previzibile pe termen lung. Când aproape 30% dintre copii nu au acces la mijloace necesare învăţământului online şi tu, guvern, închizi şcoli după şcoli, asta că sute de mii de copii din România au fost lăsaţi în urmă de sistemul educaţional.

Acest an şcolar este compromis. Şi Guvernul PNL – Orban – Anisie este răspunzător direct pentru că i-a condamnat pe aceşti copii la un simulacru de educaţie. Închiderea şcolilor în perioada stării de urgenţă ne-a demonstrat că sistemul educaţional este total nepregătit pentru trecerea în online. Ştiau asta din luna aprilie şi n-au făcut absolut nimic. Au aşteptat ca momâile, scuzaţi-mi expresia, să vină septembrie şi să dea drumul la şcoli în aceeaşi situaţie ca în aprilie: fără investiţii în resursele necesare copiilor, şcolilor, cadrelor didactice. Prostia şi ticăloşia acestui guvern au generat această situaţie gravă, pentru care, din păcate, plătesc copiii şi părinţii şi societatea per ansamblu.

Inechităţile se adâncesc în momentele de criză. Fără strategie, fără investiţii, riscăm să ajungem la cifre record de abandon şcolar şi analfabeţi funcţional.

Dar toate aceste aspecte sunt inutile pentru Guvernul Orban – Anisie. Pentru ei şcolile nu mai contează decât ca nişte clădiri în care TREBUIE să aibă loc alegeri”, a declarat Oana Vlăducă.