Până la 50% bonus la RCA pentru şoferii cei mai corecţi în trafic

Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) a publicat tarifele de referinţă pentru poliţele auto obligatorii (RCA), conform prevederilor Legii nr. 132/2017 şi a Normei 22/2017 privind metodologia de calcul a acestora.

Tarifele de referinţă ţin cont de experienţa conducătorilor auto, grupa de vârstă şi cilindreea autoturismelor, dar mai ales de antecedentele şoferilor în traffic. Astfel, şoferii sub 30 de ani cu maşini puternice, cu motor de 2.500 cc sau mai mult vor plăti cel puţin 2.739 lei pe an pe asigurarea obligatorie. Pentru maşinile cu motor între 1.600 şi 2.000 cc asigurarea RCA variază între 698 lei şi 1.180 lei.

Şoferii cu maşini cu capacitate cilindrică sub 1.600 cc vor plăti cel mult 1.065 lei, dar pot scăpa şi cu 530 lei (dacă au vârsta peste 60 de ani). Potrivit unui comunicat al ASF „tarifele de referinţă au fost calculate, potrivit prevederilor legale, de o companie independentă -Deloitte Audit SRL – în funcţie de: – categoriile de vehicule (autoturisme, autovehicule transport marfă, autovehicule transport persoane etc.), de tipul asiguratului (persoană juridică/persoană fizică), de vârsta asiguraţilor în cazul persoanelor fizice, precum şi de caracteristicile tehnice ale vehiculelor (capacitatea cilindrică sau puterea, masa maximă autorizată, numărul de locuri).”

Tariful de referinţă este un reper pentru consumatori în ceea ce priveşte preţul poliţelor auto obligatorii şi reprezintă, împreună cu factorul N, elementele în baza cărora este stabilit pragul aferent încadrării unui asigurat în categoria de client cu risc ridicat.

Schimbarea relativă a primei de risc de referinţă comparativ cu cea din tariful de referinţă anterior nu este consistentă la nivelul tuturor categoriilor de autovehicule, existând atât scăderi, cât şi creşteri de valoare.

Important este că tarifele de referinţă vin în contextul creat de cadrul legislativ primar şi secundar actual, care introduce prevederi şi instrumente noi pentru piaţă. Printre acestea se numără şi un sistem de Bonus- Malus care răsplăteşte comportamentul corect în trafic.

Acum şoferii care ajung la clasa maximă de bonus (B8) primesc o reducere de 50% a tarifului de primă, faţă de 32% cât era prevăzut de reglementările anterioare. La data de 31.12.2017, conform datelor disponibile din baza de date CEDAM, aproximativ 83% din poliţele RCA pentru persoane fizice se află în clasele de bonus B1-B8, în categoria maximă B8 aflându-se 48% din poliţe.

Pentru persoanele juridice, aproximativ 76% din poliţe se află în clasele de bonus B1-B8, în categoria maximă B8 aflându-se 26% din poliţe.

Astfel, ca urmare a modificării legislaţiei cu privire la sistemul de Bonus-Malus, reducerile procentuale disponibile sunt mai mari decât au fost aplicate în trecut.

Tariful de referinţă mediu ponderat în funcţie de numărul de expuneri pe fiecare segment pentru persoane fizice este de 756 lei, comparativ cu 692 lei conform tarifului de referinţă anterior (+9%), iar pentru persoane juridice este de 1.752 lei comparativ cu 1.574 lei conform tarifului de referinţă anterior

(+11%).