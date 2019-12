Până la 31 decembrie, APIA Dâmboviţa primeşte cererile de acord pentru subvenţia la motorină

Share This





















Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură informează potenţialii beneficiari că în cursul lunii decembrie se depun cererile de acord pentru finanţare in cadrul schemei de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în agricultură.

Cererea de acord pentru finanţare se depune anual, pentru fiecare an calendaristic aferent perioadei de aplicare a schemei de ajutor de stat reglementată prin Hotărârea Guvernului nr.1174/2014, respectiv 2015-2020 inclusiv.

In conformitate cu prevederile OMADR 263/2017, cererea de acord pentru finanţare pentru 2020 se poate depune şi în cursul anului calendaristic pentru care se solicită ajutorul de stat prin rambursare. În cerere se menţionează perioada/perioadele pentru care se solicită acordul pentru finanţare. Cantităţile de motorină pentru care se emite acordul se determină pentru perioada următoare lunii în care se depune cererea de acord pentru finanţare, rămase până la sfârşitul anului. Cantitatea de motorină determinată se calculează prin înmulţirea lunilor rămase până la finele anului începând cu luna următoare lunii de depunere a acordului cu consumul, rezultat în urma raportului dintre consumul normat şi numărul total de luni ale anului.