Până în 70.000 euro, granturi nerambursabile pentru afaceri neagricole la sate

In a doua parte a anului va fi deschisă finanţarea pentru Submăsura 6.2 – „Sprijin pentru înfiinţarea de activităţi neagricole în zone rurale”, una dintre liniile de bani europeni cele mai aşteptate de către antreprenorii aflaţi la început de drum, mai ales că nu necesită cofinanţare proprie. In cadrul primului apel, la submăsura 6.2 vor fi alocaţi 50 de milioane de euro.

Ajutorul public nerambursabil va fi de 50.000 de euro/ proiect, cu excepţia activităţilor de producţie pentru care valoarea sprijinului este de 70.000 euro/ proiect. Sprijinul se acordă sub formă de sumă forfetară în funcţie de tipul investiţiei, respectiv, 50.000 euro sau 70.000 euro. Nu se alocă sume intermediare.

Grila de punctaj favorizează cabinetele medicale, afacerile din producţie şi antreprenorii în IT. De asemenea, pe zona de servicii, deşi sunt excluse de la finanţare pensiunile noi, vor fi favorizate afacerile în agrement şi alimentaţie publică, în zonele cu potenţial turistic ridicat.

Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale (AFIR) a publicat grilele de punctaj privind criteriile de selecţie a viitorilor solicitanţi de fonduri europene prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală, în perioada de tranziţie, în cadrul liniilor de finanţare destinate afacerilor neagricole la sate, tinerilor fermieri, procesării şi marketingului fructelor.