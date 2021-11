Pachete cu alimente și produse de igienă – stimulentul pentru participarea la grădiniță a copiilor din Românești

Pachetul educațional propus în cadrul proiectului- Fii parte din comunitate! este construit pe o realitate întâlnită și în Românești, comuna dâmbovițeană Potlogi, unde familiile sărace nu își permit să își trimită copiii la școală/ grădiniță zilnic

Pe scurt, beneficiarii proiectului au acces la servicii de sănătate concretizate în caravane care ajung în fiecare localitate pentru consultații stomatologice pentru copii și analize de sânge pentru adulţi. Serviciile de locuire se adresează beneficiarilor din localitatea Curcani și propun branșarea a cca 100 de gospodării la serviciul public de apă. Serviciile educaționale sunt dezvoltate pentru 80 de elevi din ciclul primar cu scopul de a îmbunătăți situația educațională (program remedial), dar și pentru 120 de preșcolari, în vederea creării abilităților necesare pentru a merge la școală, iar pentru mămicile acestora se îmbunătățesc abilitățile de citire și scriere, pentru a-i putea ajuta ulterior la teme. Pachetul de alimente și produse de igienă acordat lunar este o formă de a stimula și susține participarea copiilor din învățământul preșcolar la activități educaționale, fiind o alternativă de ajutor non-financiar acordată familiilor care iau în serios educația copiilor.

Pe cât posibil, componența acestuia este stabilită prin consultare cu mămici din comunitate și cu experții locali care mențin contactul cu acestea.

„Pachetul educațional propus în cadrul proiectului Fii parte din comunitate! este construit pe o realitate întâlnită atât la Curcani, cât mai ales în Românești, unde familiile sărace nu își permit să își trimită copiii la școală/ grădiniță zilnic. Lipsa hăinuțelor, a pachețelului de mâncare sau a rechizitelor fac ca acești copiii să deprindă mai târziu abilitățile și bagajul de cunoștințe necesare vârstei lor. În acest context, am făcut un pas spre

familiile nevoiașe, aflate în acestă situație, cu propunerea de a le acorda lunar un pachet cu alimente și produse de igienă pentru întreaga familie cu condiția ca preșcolarii înscriși în acest proiect să participe zilnic la activitatea de grădiniță, dar și la programele non-formale dezvoltate în proiect.”, a declarat Melania Coman, Manager Proiect.

Pachetele cuprind alimente neperisabile, folosite în orice gospodărie, adesea cumpărate în fiecare lună – ulei, orez, paste făinoase, conserve de legume etc, dar și produse pentru igiena personală sau a întregii familii – săpun, pastă de dinți, dezinfectant, detergent. Acest stimulent este acordat pe durata întregului an școlar 2021-2022 și este condiționat de trei factori: participarea copilului la programul de grădiniță, participarea la activitățile proiectului, interesul părintelului față de programele de lectură din proiect sau implicarea acestora în activități voluntare derulate în grădiniță.

„Pachetul pe care îl primim lunar este binevenit pentru întreaga familie, deoarece ne scutește de o cheltuială, pe care am fi obligați să o facem. Produsele primite sunt utile oricând și le folosim în gospodărie. În fiecare pachet a fost ceva pentru copii, fie că este ceva dulce, un fruct sau o gustare pe care o punem ca pachețel la grădiniță. Poate pentru unele familii nu înseamnă mare lucru, dar nouă ne-a fost de ajutor.”, a declarat Cristina Dorobanțu, mama unui preșcolar beneficiar.

Aceste stimulente materiale, dar și eforturile susținute ale echipei locale din fiecare localitate de a fi în contact permanent cu familiile beneficiare ale proiectului, de a discuta și de a le semnala abaterile de la condițiile de acordare a pachetelor, determină schimbări pozitive privind participarea la programul de grădiniță și interesul părinților pentru educație. Asociația Centrul pentru Educație și Drepturile Omului (ACEDO) derulează în partene-riat cu Primăria Curcani proiectul Fii parte din comunitate! Servicii integrate adresate comunității locale de romi din Curcani și Românești, cod PN1012, prin intermediul căruia se furnizează servicii educaționale, de sănătate și de îmbunătățire a condițiilor de locuire familiilor sărace, de etnie romă din localitățile Curcani și Românești. Totodată, o parte dintre aceste familii beneficiază de două sau mai multe servicii, cu scopul de a reduce gradul de sărăcie și excluziune socială a membrilor acestora.

Proiectul Fii parte din comunitate! Servicii integrate adresate comunității locale de romi din Curcani și Românești beneficiază de un grant în valoare de 772.740 € oferit de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE și Norvegiene în cadrul Programului Dezvoltare locală. Obiectivul proiectului îl reprezintă creșterea incluziunii și abilitarea a aproximativ 1000 de persoane de etnie romă, pe o perioadă de 36 de luni, prin servicii de educație, sănătate și locuire adecvate nevoilor acestora, printr-o asistență socială proactivă, prin abilitarea și împuternicirea tinerilor și femeilor și prin conștientizarea comunității privind non-discriminarea populației de etnie romă în două comunități de romi din jud. Călărași (localitatea Curcani) și jud. Dâmbovița (localitatea Românești).