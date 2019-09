OUT DIN CUPA ROMÂNIEI Chindia Târgovişte – Hermannstadt 0-1 (0-0)

Share This





















Stadion: „Ilie Oană” Ploieşti. A marcat: Jo Santos (88-pen). Chindia: Aioani – C. Dinu, Leca, Dudea, Ioniţă – Neguţ, Novac, Yameogo (61 Raţă), Dumitraşcu – Voduţ, Ivancic (76 Dumiter). Antrenor: Viorel Moldovan. Hermannstadt: Novo – Vodă, Rimane (63 Niţă), I. Stoica, Buşu – Dumitriu, Offenbacher – Jo Santos, Sîntean, Plazonja (50 Yazalde) – Mattia (73 Tătar). Antrenor: Costel Enache. Au arbitrat: Mihai Amorăriţei (Câmpina) -Andrei Constantinescu (Bucureşti), Alexandra Petrea (Bacău). Observatori FRF: Alexandru Deaconu (Bucureşti), Felix Grigore (Bucureşti). Cartonaşe galbene: Yameogo (28), Ivancic (66), Dumitraşcu (90+2), Dumiter (90+3) / I. Stoica (4), Vodă (30, 68), Rimane (54), Offenbacher (66). Cartonaş roşu: Vodă (68).

La Ploieşti, Hermannstadt a reuşit calificarea în optimile Cupei României după un final plin de incidente. Mai întâi, sibienii au rămas în inferioritate numerică după eliminarea lui Alexandru Vodă pentru o intrare asupra lui Voduţ.

Chiar şi în 10 oameni, trupa lui Costel Enache a reuşit victoria. Unul din debutanţii de la Chindia, Adrian Ioniţă a avut o intervenţie tardivă asupra lui Yazalde şi centralul Mihai Amorăriţei a dictat lovitură de la 11 metri. Joalisson a transformat penalty-ul spre bucuria celor de la Hermannstadt, echipă care a jucat finala competiţiei acum doi ani.

„Am vrut să ducem jocul în prelungiri sau la penalty-uri, a fost doar unul, mă bucur că s-a întâmplat aşa. Chiar dacă pe final am jucat cu un jucător mai puţin, ai mei au reuşit să acopere gaura. Cursa de 10 mii de metri începe cu primul pas, mai avem până la o nouă finală,” a declarat după meci, antrenorul sibienilor, Costel Enache pentru DigiSport.

Viorel Moldovan invocă ghinionul

„Consider că am făcut un joc foarte bun chiar dacă am efectuat multe schimbări, am vrut să dau mai multe minute şi altor jucători, am avut situaţii de a marca, nu am reuşit să înscriem, fotbalul se joacă pe goluri. Ei au profitat de acel contraatac pe finalul jocului, poate trebuia să facem fault la Yazalde, să rupem jocul. Nu am reuşit.

Îmi pare rău pentru copil, Adrian Ioniţă, a făcut un meci excelent la debut, dar a oferit acel penalty. Nu-mi place să pierd, mi-aş fi dorit să trecem mai departe. Face bine la moral, victoriile aduc victorii,” a fost reacţia antrenorul Chindiei, Viorel Moldovan, după eliminarea din Cupă.