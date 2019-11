Organizaţia PSD Dâmboviţa trebuie resetată

Share This





















Primarul comunei dâmboviţene Voineşti, un social-democrat cu ştete vechi în partid, din anul 1998, Gabriel Dănuţ Sandu, nu a ezitat să-şi exprime nemulţumirea după rezultatul alegerilor prezidenţiale din Dâmboviţa, obţinut de PSD. Edilul Gabriel Dănuţ Sandu spune clar şi răspicat că actuala conducere a PSD Dâmboviţa trebuie să plece. Totodată primarul de la Voineşti, Gabriel Dănuţ Sandu solicit public public asumarea totală de către coordonatori a rezultatelor obţinute şi a eşecului real : ” Fraţilor, am pierdut !! Ce nu ne este clar??” afirmă edilul Dănuţ Sandu. Mai mult, edilul Gabriel Dănuţ Sandu mai solicită public organizarea de urgenţă a unei conferinţe extraordinare de alegeri, statutară, cu asumarea rezultatelor alegerilor viitoare.

„Am urmărit cu mare atenţie acţiunile de după alegerile prezidenţiale şi împărtăşesc categoric poziţionarea colegilor mei primari Costi Ana şi lonuţ Bănică, aceea că actuala conducere a organizaţiei trebuie să plece . Imediat !

În luna decembrie a anului trecut demisionam din funcţia de vicepreşedinte al organizaţiei judeţene PSD în semn de protest faţă de modul abuziv şi de comportamentul jignitor al secretarului general la acea vreme , Codrin Ştefănescu, trimis să facă ordine în organizaţia Dâmboviţa. Fără nicio jenă, într-un exces de zel rar întâlnit a făcut public afirmaţia : ,,Cine sunt primarii? Mă p#ş pe ei . Îi calc pe cap !!”

La acea vreme am atras atenţia asupra viitorului organizaţiei noastre şi a direcţiei greşite spre care ne îndreptăm. Evenimentele petrecute pe parcursul anului 2019 mi-au dat dreptate, din nefericire…

La nivel judeţean, sub actuala conducere, ,,am câştigat” alegerile europarlamentare , cu un rezultat de 32,85% procent pe care personal îl consider ruşinos pentru Organizaţia Dâmboviţa, deoarece altădată rezultatele ce nu depăşeau 51 % nici nu se contabilizau.

Au urmat ambele tururi pentru alegerile prezidenţiale. Iarăşi am pierdut ruşinos şi trăiesc cu senzaţia că din nou ni se va spune că la Dâm-boviţa suntem victorioşi dat fiind faptul că rezultatul nostru este peste media naţională. Ne minţim singuri !

Stimaţi colegi, ne aşteaptă cea mai importantă bătălie, alegerile locale din 2020 . Dacă vom continua cu aceeaşi echipă de conducere şi acelaşi management defectuos vom realiza că am pierdut totul.

Cu o conducere clădită pe nepotism, servilism, trădări şi dezbinare, care este preocupată doar de poziţionarea pe liste la următoarele alegeri parlamentare, nu vom performa niciodată.

Pentru actuala conducere Statutul nu a existat niciodată. Stabilirea şedinţelor, numirile în funcţii, alocările bugetare şi tot ce înseamnă organizare s-a făcut numai în şedinţe de taină, prin cârciumi sub pretextul că există derogări de la centru. Mă întreb dacă Centrul dictează şi în ce bază (în afara Statutului) într-o organizaţie judeţeană şi în ce măsură stabileşte excluderea membrilor din organizaţiile comunale sau săteşti.

Oare de ce tot anul 2019 s-a evitat organizarea unei conferinţe de alegeri statutare, conferinţă care a fost amânată strategic lunar sau săptămânal din motive puerile.

Pentru toate aceste greşeli electoratul ne-a taxat. Nu a câştigat lohannis şi PNL, ci am pierdut noi.

Comunicarea, atât la nivel judeţean cât şi la nivel naţional a fost dezastruoasă începând cu întârzierile (cu orele) de la şedinţele CEX judeţene şi până la modul de a face campanie electorală prin postări de fotografii pe grupuri de socializare/comunicare (Whatsapp, Facebook etc).

Au lipsit cu desăvârşire întâlnirile cu cetăţenii, conferinţele comunale cu participarea factorilor de decizie (conducere birou judeţean, parlamentari, şefi deconcentrate)

De la instalarea noii conduceri adversarul nostru politic a devenit Adrian Ţuţuianu. Omul cu care ieri mergeam din poartă în poartă, astăzi l-am pus la zid în toate întâlnirile noastre l-am renegat negându-i toate meritele şi rezultatele obţinute alături de organizaţie.

Ce a înţeles electoratul? Că ne batem pentru ciolan, că ne devorăm liderii autentici, că nu mai avem loc la aceeaşi masă şi că acest partid nu mai are credibilitate.

Dragi colegi, a venit vremea să ne trezim !! Organizaţia PSD Dâm-boviţa trebuie resetată !

Solicit public asumarea totală de către coordonatori a rezultatelor obţinute şi a eşecului real. Fraţilor, am pierdut !! Ce nu ne este clar??

Solicit organizarea de urgenţă a unei conferinţe extraordinare de alegeri, statutară, cu asumarea rezultatelor alegerilor viitoare.

Sunt membru PSD din 1998 şi în toţi aceşti 21 de ani nu am pierdut nicio bătălie electorală, cu nicio echipă din care am făcut parte. Nu am niciun interes în afară de cel al partidului şi îmi doresc să fac parte dintr-o echipă a PSD cu oameni verticali, unită, puternică, şi câştigătoare !” acesta a fost mesajul primarului de la Voineşti, Gabriel Dănuţ Sandu.

În cursul zilei de luni, primarul oraşului Pucioasa Constantin Ana şi primarul comunei Corbii Marii, lonuţ Bănică au transmis mesaje dure conducerii PSD.