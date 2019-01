Organizaţia Judeţeană Dâmboviţa COMUNICAT DE PRESĂ

Share This





















Echipa Partidului Social Democrat Dâmboviţa rămâne unită în ciuda eforturilor disperate şi ale atacurilor neprincipiale comise de unii politicieni cu pretenţii de lideri. Toate tentativele de dezbinare promovate prin declaraţii cu iz de mahala au rămas fără ecou în rândul primarilor, al consilierilor şi al parlamentarilor PSD din Dâmboviţa. Aşa cum a fost în toate momentele dificile, familia social-democrată se dovedeşte a fi unită şi preocupată de problemele cetăţenilor.

In aceste zile, preşedintele PSD Dâmboviţa, doamna ministru Rovana Plumb, continuă întâlnirile cu activul de partid din judeţ pentru ca PSD să continue să fie cureaua naţională de transmisie şi soluţionare a problemelor oamenilor din Dâmboviţa, în legătură directă cu Guvernul României.

Primarii din judeţ, în fapt, politicienii cei mai apropiaţi de cetăţeni, reprezintă cea mai bună cale de implementare a proiectelor de anvergură finanţate şi implementate în judeţ, pentru creşterea nivelului de trai al locuitorilor din Dâmboviţa.

Parlamentarii, primarii şi consilierii PSD şi toţi membrii partidului din această mare familie inimoasă care duce România înainte, trebuie să rămână încrezători, uniţi şi concentraţi la implementarea programului de guvernare pentru care am fost votaţi de milioane de români. Vremea dezbinării a apus! E timpul dialogului inteligent şi al diplomaţiei constructive! Spre deosebire de adversarii noştri politici care au primit votul unui singur om, PSD are de partea sa încrederea oferită prin vot democratic de milioane de români. Asta ne onorează şi ne obligă să rămânem uniţi, determinaţi şi energici în continuare, pentru aplicarea tuturor măsurilor asumate prin programul de guvernare.

PSD este partidul care a demonstrat în ultimii ani că se poate face performanţă în politică printr-o guvernare de succes, cu rezultate economice foarte bune care au generat o semnificativă creştere a veniturilor populaţiei şi a nivelului de trai.

Astăzi, PSD se află în plin proces de reformare a legislaţiei privind sistemul judiciar şi a legilor de funcţionare a instituţiilor de siguranţă naţională şi considerăm aceasta o datorie a noastră pentru votul de încredere acordat de români. După cum vedem, asta îi deranjează pe cei din opoziţie şi mulţi dintre ei au pactizat cu adversarii democraţiei.

În aceste zile constatăm cu surprindere că unii se concentrează prea mult pe atacuri la persoană în timp ce oferta lor electorală conţine teme periferice – cum ar fi alocaţiile bugetare pentru partide – şi salută inconştient blocajul instituţional făcut de preşedinte împotriva Guvernului României.

Partidul Social Democrat face apel către toţi actorii politici pentru a reveni la subiecte care preocupă comunităţile locale dar şi la abandonarea temelor populiste.

România prezidează Consiliul Uniunii Europene şi PSD conduce Guvernul. Din aceste motive, preocupările noastre rămân legate de agenda publică, cu obiective mult mai importante decât lupta pe mize politice meschine şi irelevante pentru cetăţenii care ne-au votat.

Biroul de comunicare al PSD Dâmboviţa