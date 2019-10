Ore de clasă mai puţine în învăţământul preuniversitar

Share This





















Proiectul de lege pentru modificarea Legii educaţiei, privind reducerea orelor pe care elevii le petrec la şcoală a fost adoptat de Senat, care este cameră decizională. Proiectul prevede că numărul de ore alocat disciplinelor din planurile-cadru de învăţământ este în medie 20 de ore pe săptămână la învăţământul primar, în medie 25 de ore pe săptămână la învăţământul gimnazial şi în medie 30 de ore pe săptămână la învăţământul liceal.Proiectul adoptat de Senat este acelaşi pe care l-a adoptat în luna mai Camera Deputaţilor, ca prim for sesizat, în urma cererii de reexaminare formulată de preşedintele Klaus Iohannis. Legea va fi trimisă la promulgare.

Spre comparaţie, Legea educaţiei, în forma actuală, prevede că numărul de ore minim şi maxim este stabilit de ministrul Educaţiei prin ordin de ministru. Astfel, elevii de la clasa pregătitoare învaţă 19-20 de ore pe săptămână (au maximum un opţional), cei de la clasele I, a II-a şi a III-a au minimum 20 – maximum 21 de ore, iar la clasa a IV-a elevii au minimum 21 de ore şi maximum 22 de ore. Elevii de clasa a V-a au 2628 de ore pe săptămână, elevii de clasa a VI-a au 28-30 de ore pe săptămână, elevii de clasa a VII-a au 31-33 de ore, iar clasa a VIII-a are 31-34 ore pe săptămână. Ca reacţie după ce proiectul a trecut de Senat, unul dintre sindicatele din Educaţie spune că a făcut evaluări din care reiese că vor fi reduse aproximativ 15.000 – 20.000 norme, ceea ce înseamnă că tot atâţia profesori vor fi daţi afară din învăţământ. Cu siguranţă că nu acesta este scopul noii legi dar trebuie ajuns la un echilibru, astfel încât elevii să nu mai fie obligaţi să studieze şi să asimileze noţiuni inutile. Trebuie urmărită creşterea calităţii în domeniu şi luat în calcul faptul că învăţământul nu are nimic în comun cu protecţia socială, mai ales că aceleaşi sindicate vorbesc şi despre zeci de mii de suplinitori paraleli cu meseria de dascăl.