Ordin de protecţie emis pentru un bărbat din Titu

Share This





















In cursul nopţii de 28 spre 29 iulie a.c., la ora 03:59, poliţiştii din cadrul Secţiei nr. 13 Poliţie Rurală Titu au fost sesizaţi prin numărul unic pentru apeluri de urgenţă 112 de către o femeie din Câmpina cu privire la faptul că, un bărbat, concubinul său, ar fi luat cei 3 copii minori şi ar fi plecat la domiciliu.

De îndată, o echipă de cercetare s-a deplasat la faţa locului, iar în urma verificărilor efectuate, poliţiştii au stabilit că la data de 28 iulie a.c., tânăra şi concubinul său, împreună cu cei 3 copii, s-au deplasat la părinţii săi, domiciliaţi pe raza localităţii Potlogi, unde au participat la un eveniment. Ulterior, în urma unui conflict cu concubinul său, acesta ar fi agresat-o şi ar fi plecat cu minorii la domiciliul lui din Câmpina.

In cauză, poliţiştii au întocmit un dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de violenţă în familie, lovire sau alte violenţe şi lipsire de libertate în mod ilegal.

De asemenea, pe numele bărbatului de 34 de ani a fost emis un ordin de protecţie provizoriu.

Totodată, poliţiştii au solicitat Poliţiei Municipiului Câmpina efectuarea de verificări la domiciliul celor 2, din Câmpina, împreună cu reprezentanţii D.G.A.S.P.C pentru a se stabili situaţia minorilor.

In prezent, bărbatul se află la sediul Poliţiei Oraşului Titu pentru audieri.

Totodată, minorii au fost depistaţi la locuinţa din Câmpina, urmează a fi conduşi la sediul poliţiei, împreună cu mama lor.