Orban ameninţă Parlamentul!

Adevărul este că populaţia României se împarte în grupul majoritar al anonimilor ce votează şi grupul minoritat al celor votaţi. Dacă pe primii îi mai preocupă, cât de cât soarta Statului român, pe ceilalţi îi preocupă doar acumularea de avantaje ce le aduce venituri doar spre folosul personal. Primii votează cu speranţa că se va produce o schimbare în bine pentru majoritatea populaţiei, ceilalţi, minoritari, votează cu speranţa că se va produce o schimbare în bine doar pentru ei.

Desigur, minoritarii, de cum ajung în Parlament, dau legi menite s[ avantaje-je grupuleţele lor de influenţă. în realitate, este o formă democratică de oficializare, să zicem legalizare, a mafiilor locale ce se manifestă sub diferite forme de aparentă decenţă socială.

Ierarhic, toată lumea este cât de cât satisfăcută. Nu este uitat nimeni. Unii primesc doar sume de bani, alţii, un loc modest de muncă – in această categorie includem lipitorii de afişe, distribuitorii de pliante şi pixuri – sau o funcţie rentabilă de care au parte cei care au investit diferite sume de bani, ori au statutul social de fii, fiice, rude, amante, amanţi etc.

Faza finală este popularea clădirii numită oficial Parlamentul României, Guvernul şi Preşedinţia. în aceste impozante construcţii, moştenite de pe vremea monarhiei şi a comunismului, avem locuitorii permanenţi, invizibili, precum rozătoarele şi arahnidele, femeile de serviciu, la care se adaugă locatarii provizorii precum politicienii.

Abordând acest din urmă aspect din punct de vedere al funcţiei, putem spune că politicienii se împart în două tipuri de organe: organe de decizie, în realitate puţine ca număr, şi organe de reproduce sau perpetuare, fie a ordinelor venite de sus în jos, fie a speciei. Cu toate acestea, cei mai mulţi parlamentari se mulţumesc să mimeze că sunt organe active, nereuşind, în patru ani, decât performanţa de a mima un soi de aparentă virilitate intelectuală. Această din urmă categorie majoritară de parlamentari dovedeşte cu brio că au un tip de cognitivă identică cu cea a organelor de reproducere, lucru ce se vede şi în nivelul economic în care se află actualmente Statul şi cei mai mulţi dintre cei ce-l populează, indiferent de apartenenţa etnică. Această mimare nu produce nimic altceva decât indiferenţă faţă de problemele reale ale statului român. în general, singura lor performanţă este reflezul de a vota la comandă.

Ieri, indiferenţa parlamentarilor l-a exasperat pe domnul prim-ministru, după cum dezvăluie, la ora 14.39, site-ul „agerpres.ro”, ştirea fiind preluatâ de un alt site foarte cunscut, „realitatea.net”.

Astfel, premierul Ludovic Orban a explicat că în cazul în care Parlamentul nu va aproba Legea de abilitare şi blochează activitatea Guvernului, atunci va da OUG-uri în fiecare zi şi parlamentarii vor trebui să vină din vacanţă pentru a adopta legea de aprobare a OUG.

Orban a mai spus că în cazul cazul în care se vor pierde bani europeni din cauza acestui blocaj, atunci Guvernul se va îndrepta în instanţă împotriva parlamentarilor.

„Cred că există un singur precedent! Ne adaptăm, ce să facem, vom emite OUG şi vor veni din vacanţă, în sesiune extraordinară. Putem să adoptăm în fiecare zi OUG şi în fiecare zi vor fi nevoiţi să vină în Parlament. Sunt situaţii în care trebuie să dăm OUG, situaţii unde există risc de infrigement, iar dacă fondurile europene vor fi pierdute, atunci ne putem îndrepta împotriva parlamentarilor care nu ne-au lăsat să adoptăm deciziile.”, a spus Ludovic Orban.

Trebuie remarcat că cei care-i provoacă nevroze de iarnă domnului prim-ministru sunt parlamentarii majoritari, de orientare social-democrată. Este un fel de război între două tipuri de spanac, unul galben, cealaltă roşu. Sau suntem martori ai condănelii dintre vampirii roşii de oftică şi cei galbeni de furie? Cine va câştiga? Deocamdată, nu poporul.