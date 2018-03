Oraşul Racari a marcat 100 de ani de la Unirea Basarabiei cu România

Share This





















Pe 27 martie 2018, s-au împlinit 100 de ani de la Unirea Basarabiei cu România. Ziua Unirii Basarabiei cu România este sărbătorită, în fiecare an, la 27 martie, ea fiind declarată sărbătoare naţională.

Un citat celebru, spune: „Un popor care nu-şi cunoaşte istoria e ca un copil care are nu-şi cunoaşte părinţii”.

Acest citat este îndrăgit, dar şi foarte des folosit şi de primarul oraşului Răcari, Marius Caraveţeanu. Aşadar, este datoria noastră, a celor de astăzi, de a demonstra că preţuim valorile româneşti de veacuri şi pe cei care ni le-au lăsat moştenire. Marţi, 27 martie 2018, la Răcari, administraţia locală şi Liceul „Ion Ghica” Răcari, au organizat o serie de evenimente dedicate Zilei Unirii Basarabiei cu România sub motto-ul „Pas cu pas spre România Mare”. Evenimentele au debutat la Răcari cu „Marşul Tricolorului”, pe traseul Primăria Răcari – Liceul „Ion Ghica” Răcari, unde, peste 200 de persoane au întins un tricolor de 100 de metri, în semn de respect pentru Ziua Unirii Basarabiei cu România. În sala de festivităţi a liceului a avut loc un simpozion dedicat Zilei Unirii Basarabiei cu România unde, primarul oraşului Răcari, Marius Caraveţeanu a ţinut un discurs dedicat activităţii acesteia, iar directorul liceului prof. Alexandru Mitru şi elevi, au susţinut idei despre Unirea provinciei româneşti Basarabia cu ţara-mamă. La finalul activităţii, primarul Marius Caraveţeanu, directorul liceului prof. Alexandru Mitruşi elevii au plantat doi platani în curtea liceului.Unirea provinciei româneşti Basarabia cu ţara-mamă a fost hotărâtă la 27 martie/9 aprilie 1918, de Sfatul Ţării de la Chişinău (Basarabia), organ legislativ reprezentativ, prin majoritatea absolută a votului. În Declaraţia de Unire se specifică: „Republica Democratică Moldovenească (Basarabia) în hotarele ei dintre Prut, Nistru, Dunăre, Marea Neagră şi vechile graniţe cu Austria, ruptă de Rusia acum o sută şi mai bine de ani din trupul vechii Moldove, în puterea dreptului istoric şi a dreptului de neam, pe baza principiului ca noroadele singure să-şi hotărască soarta lor, de azi înainte şi pentru totdeauna se uneşte cu mama sa România”.