Ora Pământului a avut loc în data de 26 martie 2022, între orele 20:30 și 21:30, și este un eveniment menit să dea un mic respiro planetei sufocate de consumul excesiv.

Planeta este casa noastră, iar noi, oamenii, ar trebui să învățăm să avem mai multă grijă de ea, bașca să-i oferim echilibrul de care are nevoie. Într-un fel, având grijă de natură, avem grijă de noi, întrucât o planetă bolnavă nu va reuși să ne susțină – nu pe termen lung, cel puțin. Earth Hour (Ora Pământului) a fost organizat, prima oară, în data de 31 martie 2007, la Sydney. Atunci, 2 milioane de oameni ṣi peste 2.100 companii au stins lumina timp de o oră, militând tacit împotriva încălzirii globale. Din 2008, Ora Pământului s-a transformat într-o miṣcare globală. Ora Pământului (engleză Earth Hour) este un eveniment international organizat în ultima sâmbătă a lunii martie a fiecărui an, care are ca scop sensibilizarea utilizatorilor de energie electrică față de problema dioxidului de carbon emis în atmosferă la producerea energiei electrice. Ora Pământului constă în stingerea luminii și oprirea aparatelor electrocasnice neesențiale timp de o oră, în mod voluntar, atât de către consumatorii individuali cât și de către instituții și unități economice.