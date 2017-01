OPT JUCĂTOARE ALE MUNICIPALULUI POT AJUNGE LA ALL STAR GAME. Până în data de 31 ianuarie, fanii baschetului românesc, şi nu numai, au ocazia să-şi voteze favoritele pentru ALL STAR GAME – SF. GHEORGE 2017

Share This





















Păstrând tradiţia ultimelor ediţii, şi de această dată Federaţia Română de Baschet oferă posibilitatea ca atât suporterii, cât şi reprezentanţii mass-media, să-şi exprime opţiunile, urmând ca la spectacolul stelelor din LNBF să-şi facă apariţia pe parchetul Sălii Sporturilor „Kati Szabo” din Sf. Gheorghe, în data de 12 februarie 2017, cele mai valoroase baschetbaliste care evoluează în România.

Pentru operaţiunea de votare, cei care doresc să-şi exprime opţiunile o pot face intrând în secţiunea special amenajată pe site-ul Federaţiei Române de Baschet la adresa:

http://www.frbaschet.ro/all-star-game/feminin. După ce accesaţi această adresă, găsiţi în această pagină formularul de vot.

Pentru fiecare selecţionată, Nord şi Sud, trebuie să alegeţi câte o sportivă pentru fiecare poziţie şi câte un antrenor (obligatoriu trebuie să va exprimaţi opţiunile pentru ambele selecţionate pentru ca votul dumneavoastră să fie înregistrat).

Operaţiunea de votare se va finaliza în data de 31 ianuarie, urmând ca Federaţia Română de Baschet să publice componenţele celor două selecţionate -câte 12 sportive şi 2 antrenori.

Regulament de vot All Star Game feminin – Sf. Gheorghe 2017

• Echipe participante: Nord vs. Sud

• Dată All Star Game 2017: 12 februarie

• Locaţie: Sala Sporturilor „Kati Szabo” din Sf. Gheorghe

• Nord – este o selecţionată formată din jucătoare legitimate la CSM Satu Mare, Universitatea Cluj-Napoca, BCM Sirius Tg. Mureş, BC UVG ICIM Arad şi Poli Naţional Iaşi (5 echipe).

• Sus – este o selecţionată formată din jucătoare legitimate la ACS Sepsi SIC Sf. Gheorghe, Olimpia CSU Braşov, CSM Târgovişte, Phoenix Galaţi şi CSBT Alexandria (5 echipe).

• Jucătoare – FR Baschet împreună cu antrenorii echipelor divizionare au selectat o bază pentru vot formată din 134 de jucătoare (lista din LNBF a fost inclusă în baza de vot).

• Antrenori – Sunt postaţi pentru a fi votaţi DOAR antrenorii principali ai celor 10 echipe divizionare.

• Ponderea votului final: 30% – votul publicului, 30% – votul mass-media, 40% -votul TEHNIC FRB – CC Antrenori • Startul votului: 14 ianuarie

• Ultima zi pentru vot: 31 ianuarie

• Modalitatea de vot

Fiecare votant va alege pentru selecţionatele Nord şi Sud obligatoriu câte o singură jucătoare pentru fiecare dintre cele cinci posturi de joc şi câte un singur antrenor (vă rugăm să includeţi în echipa preferată cel puţin o sportivă de origine română, respectând astfel regulamentul specific al LNBF). Se votează o singură dată de pe un IP.

• Rezultatele votului final – Vor fi publicate pe site după centralizare (public + media + tehnic).

Loturile celor două selecţionate SUD şi NORD vor fi formate din 12 sportive şi 2 antrenori.

Clubul Sportiv Municipal Târgovişte are următoarele nominalizate:

• Pentru postul de point guard – PG o puteţi alege pe PORCHIA GREEN.

• Pentru postul de shooting guard – SG puteţi alege dintre PORSCHE POOLE şi DONICA COSBY.

• Pentru postul de small forward – SF puteţi alege dintre ELENA DINCĂ şi MARTA FODOR.

• Pentru postul de power forward – PF o puteţi alege pe MONIQUE COKER.

• Pentru postul de center – C puteţi alege

dintre LARISA TOMA şi ANAMARIA

VÎRJOGHE.

• De asemenea, tehnicianul nostru, târ-govişteanul CĂTĂLIN TĂNASE poate fi votat la rubrica – antrenor!