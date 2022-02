Opt cursuri gratuite de formare profesională organizate de AJOFM Dâmbovița în februarie

1 0

Agenţia Județeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Dâmbovița anunță deschiderea a opt cursuri de calificare în luna februarie 2022, după cum urmează:

– electrician exploatare medie și joasă tensiune, bucătar, ospătar, inspector în domeniul sănătății și securității în muncă, stilist protezist de unghii, contabil și expert accesare fonduri structurale.

Pentru persoanele cu studii incomplete sunt disponibile cursurile de îngrijitor spații verzi sau femeie de serviciu.

Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Dâmbovița este autorizată să organizeze cursuri de formare profesională în următoarele ocupații: agent de turism, cosmetician, instalator tehnico-sanitare și gaze, barman, brutar, bucătar, comunicare in limba engleză, coafor, cofetar-patiser, baby sitter, contabil, frizer, lucrator în comerţ, lucrator structuri construcţii, inspector resurse umane, manichiurist-pedichiurist, operator introducere validare prelucrare date, stilist -protezist unghii, recepționer hotel, ospătar şi sudor.

De asemenea, instituția colaboreaza cu Centrul Regional de Formare Profesională Teleorman, care este autorizat sa organizeze cursuri de calificare în 46 de meserii.

Documente necesare pentru înscrierea persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă la cursuri gratuite:

a) recomandare din partea centrului de informare si consiliere privind cariera sau a serviciului de mediere;

b) cerere de înscriere la programul de formare profesionala ;

c) actul de identitate, in original si in copie;

d) certificatul de nastere, in original si in copie;

e) actele de studii eliberate in conditiile legii, in original si in copie;

f) actul medical din care sa rezulte starea sanatatii persoanei si faptul ca aceasta este apta din punct de vedere medical pentru exercitarea meseriei in care doreste sa se califice.