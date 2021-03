Oportunitate: Autoritatea Europeană de Muncă angajează experţi, pe perioadă determinată

Autoritatea Europeană de Muncă are nevoie de specialişti care să poată ocupa, prin detaşare, mai multe posturi disponibile experţilor, pe parcursul anului 2021. Potrivit unei adrese comunicate de Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale, termenul limită pentru depunerea candidaturilor este de 16 martie 2021.

„Posturile se adresează experţilor naţionali, cetăţeni ai Uniunii Europene, care deja activează într-o instituţie a administraţiei publice naţionale, regionale, sau locale, cu o vechime de cel puţin 12 luni la locul de muncă. Aceştia vor rămâne angajaţi ai respectivei instituţii şi pe durata detaşării în cadrul Autorităţii Europene a Muncii. De asemenea, experţii care candidează pentru unul dintre aceste posturi trebuie să aibă o vechime de cel puţin trei ani, pe o funcţie cu un nivel similar celui vizat. O altă condiţie obligatorie este cunoaşterea temeinică, la nivel C1 a uneia dintre limbile europene şi stăpânirea la un nivel satisfăcător, B2, a altei limbi de circulaţie europeană”, precizează şeful ITM Dâmboviţa, Marius Lixandru. Profilurile pentru care se caută experţi disponibili detaşării pe parcursul acestui an sunt următoarele: road transport area (zona de transport rutier), EURES activities (activităţi specifice reţelei EURES), labour mobility and information (informaţii despre mobilitatea forţei de muncă), cross-border labour inspections and undedared work (inspecţia transfrontalieră a muncii şi munca nedeclarată), labour mobility analyses and risk assessment (analiza mobilităţii forţei de muncă şi evaluarea riscurilor), capacity building (dezvolatarea capacităţii), mediation (mediere), Human Resources (resurse umane), SharePoint Professional (platforma de colaborare), General Profile (profil general). Cv-urile format european se pot trimite pe adresa:

https://ec.europa.eu/dgs/personnel_admin istration/open_applications/CV_Cand/inde x.cfm?fuseaction=premierAcces

Informaţii suplimentare puteţi solicita la adresa EMPL-ELA-HR@ec.europa.eu