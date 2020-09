OPERAŢIUNI CU ARME DE TIP AIRSOFT, VERIFICATE DE POLIŢIŞTI

In perioada 15 iunie – 15 august 2020, sub coordonarea Direcţiei Arme, Explozivi şi Substanţe Periculoase din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române, structurile judeţene de arme, explozivi şi substanţe periculoase au acţionat pentru prevenirea şi combaterea infracţiunilor la regimul armelor ce folosesc forţa de expansiune a aerului comprimat.

Astfel, ca urmare a cooperării cu unităţile din sectorul privat, precum şi a investigaţiilor desfăşurate pentru identificarea posesorilor ilegali de arme, poliţiştii au indisponibilizat 116 arme neletale, din categoria celor supuse autorizării, desti nate tirului sportiv, încadrate la categoria C.3 din anexa Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor.

Sunt efectuate cercetări pentru nerespectarea regimului armelor şi al muniţiilor faţă de 100 de persoane.

Activităţile desfăşurate au dus la identificarea unor societăţi comerciale care desfăşurau, fără a fi autorizate, operaţiuni cu arme ale căror caracteristici şi principii de funcţionare sunt de natură a le încadra în categoria armelor destinate a fi folosite pentru autoapărare de către cumpărători – persoane fizice, de asemenea, neautorizate.

Astfel, au fost identificaţi 27 de operatori economici care comercializau arme ce foloseau forţa de expansiune a gazelor sub presiune pentru expulzarea unor proiectile din cauciuc, fiind expuse spre vânzare ca arme de tip airsoft.

In urma efectuării expertizelor criminalistice balistice s-a stabilit faptul că, în cazul tragerii proiectilelor din cauciuc de la o distanţă de mai puţin de un metru, există un potenţial de penetrare a pielii, proiectilul tras putând cauza un prejudiciu permanent şi ireversibil – o infirmitate fizică.

Leziuni similare pot fi cauzate şi de armele scurte (pistol sau revolver) confecţionate special pentru a arunca proiectile din cauciuc, prevăzute la categoria C.1 – arme neletale supuse autorizării, din anexa Legii nr. 295 din 2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor.

Cercetările privind operaţiunile cu aceste tipuri de arme sunt realizate la nivelul serviciilor şi birourilor judeţene arme, explozivi şi substanţe periculoase, cu sprijinul structurilor criminalistice, fiind indisponibi-lizate până în prezent 88 de arme capabile să propulseze proiectile din cauciuc prin acţiunea gazelor sub presiune aflate într-un recipient-butelie.

Pentru prevenirea apariţiei unor incidente în care sunt folosite astfel de arme, structurile specializate informează operatorii economici şi persoanele fizice cu privire la obligativitatea obţinerii autorizărilor necesare deţinerii lor, în mod legal.