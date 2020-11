In urma unei investigaţii transnaţionale realizate de Poliţia Română şi D.I.I.C.O.T., în colaborare cu F.B.I., cu sprijinul Europol şi Eurojust, au fost depistate mai multe persoane bănuite de crearea şi comercializarea unor servicii informatice de tipul ,,crypter”, care permit utilizatorilor să modifice fişiere malware, astfel încât să nu fie detectate de aplicaţiile anti-virus.In urma colaborării dintre Poliţia Română şi Bitdefender, au fost identificate aproximativ 3.000 de fişiere malware modificate, folosite pentru lansarea unor atacuri informatice asupra unor sisteme informatice din întreaga lume, inclusiv din România.La data de 19 noiembrie 2020, poliţiştii specializaţi în combaterea criminalităţii informatice din cadrul Direcţiei de Combatere a Criminalităţii Organizate şi procurorii D.I.I.C.O.T. – Structura Centrală efectuează 4 percheziţii domiciliare la adresele unor persoane bănuite de operaţiuni ilegale cu dispozitive şi programe informatice.

Operaţiunea Invoke este o investigaţie transnaţională, desfăşurată în colaborare cu autorităţile de aplicare a legii din Statele Unite ale Americii – F.B.I. şi cu sprijin din partea Europol şi Eurojust.

Investigaţia vizează cetăţeni români bănuiţi de crearea, dezvoltarea şi comercializarea unor servicii informatice de tipul ,,crypter”. Serviciile, cunoscute în mediul on-line sub denumirea CyberSeal şi Data Protector, oferă posibilitatea utilizatorilor de a modifica fişiere de tip malware, astfel încât acestea să nu fie detectate de către aplicaţiile de tip anti-virus.Cele doua servicii de tip ,,crypter” ar fi fost comercializare în mediul on-line cu preţuri diferite, în funcţie de perioada de licenţiere. Totodată, persoanele vizate ar fi promovat serviciile intens în mediul on-line, oferind utilizatorilor şi tuto-riale video privind funcţionalităţile serviciilor pentru modificarea diverselor fişiere de tip malware.În urma colaborării dintre Poliţia Română şi Bitdefender, au fost identificate aproximativ 3.000 de fişiere malware modificate prin folosirea serviciilor ilegale CyberSeal şi DataProtector, fişiere folosite pentru lansarea unor atacuri informatice asupra unor sisteme informatice din întreaga lume, inclusiv din România.

Serviciile de tip crypter înlesnesc propagarea şi desfăşurarea atacurilor informatice, devenind astfel unelte foarte periculoase şi uşor de folosit atât pentru infractori cibernetici cu experienţă şi cunoştinţe tehnice, dar şi pentru persoane care se află la stadiul de experimente în mediul on-line.Persoanele depistate vor fi fost conduse la sediul D.I.I.C.O.T. -Structura Centrală, pentru audieri şi dispunerea măsurilor procedurale.Activităţile de cooperare internaţională sunt desfăşurate prin intermediul programului EMPACT Cybercrime Attacks Against Information System, unde Poliţia Română ocupă poziţia de CoDriver şi cu suportul Join Action Crime Task Force (J-CAT).