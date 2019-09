OFSD Târgovişte a avut alegeri

Share This





















După cum ştim, PSD Dâmboviţa este în plin proces de alegeri interne. Luni seară au avut loc alegerile la OFSD Târgovişte. Deputatul Carmen Holban a primit din nou votul de încredere pentru funcţia de preşedinte OFSD Târgovişte. Lucrările conferinţei de alegeri la OFSD Târgovişte au fost conduse de către deputatul Claudia Gilia, preşedinte OFSD Dâmboviţa. Nu au lipsit invitaţii şi anume deputat Elvira Sarapatin (Gorj), deputat Rodica Boboc (Vrancea), deputat Rodica Paraschiv (Prahova) şi deputat Maricela Cobuz (Suceava). NU a lipsit europarla-mentarul Rovana Plumb.

Deputatul Claudia Gilia, preşedinte OFSD Dâmboviţa, a ţinut să felicite noua echipă a OFSD Târgovişte: „Am participat cu mare bucurie la alegerile Organizaţiei municipale de femei a PSD Dâmboviţa. OFSD Târgovişte a dovedit în ultimii ani că solidaritatea, grija pentru oameni şi nevoile lor, demnitatea, implicarea în viaţa Cetăţii nu sunt doar principii incluse într-un program politic. Doamnele social-democrate au fost întotdeauna în prima linie a bătăliilor politice, dar mai ales a acţiunilor caritabile, educative, culturale, etc. Le felicit pe colegele care fac parte din noua structură de conducere a OFSD Târgovişte şi le doresc Succes!

Felicitări şi mult SUCCES dragei mele colege, deputat Carmen Holban, în funcţia de preşedinte OFSD Târgovişte!

Sunt sigură că vom colabora la fel de bine şi în următorii ani!

Un gând special colegelor noastre deputat, care au fost alături de noi şi de care ne leagă o prietenie deosebită:

– Elvira Sarapatin (Gorj);

– Rodica Boboc (Vrancea);

– Rodica Paraschiv (Prahova);

– Maricela Cobuz (Suceava). OFSD – OMENIE – FERMITATE-SOLIDARITATE- DĂRUIRE”, a punctat deputat Claudia Gilia.

Şi deputatul Carmen Holban, preşedinte OFSD Târgovişte a transmis un mesaj: „Într-o atmosferă destinsă, a avut loc Conferinţa de Alegeri a Organizaţiei Femeilor Social-Democrate din Târgovişte, în urma căreia am obţinut un nou mandat în fruntea acestui organism vital pentru sănătatea PSD.

Le mulţumesc colegelor deputate Sarapantin Elvira, Boboc Rodica, Paraschiv Rodica şi Cobuz Maricela pentru faptul că au fost alături de mine la aceste alegeri şi de asemenea mulţumesc prietenei mele deputat Claudia Gilia, preşedinte OFSD Dâmboviţa, pentru modul exemplar in care a condus şedinţa de alegeri!

Un gând special de mulţumire doamnei preşedinte OFSD şi PSD Dâmboviţa, europarlamentarul Rovana Plumb, pentru prezenţă, cât şi primarului municipiului Târgovişte şi preşedinte PSD Târgovişte, Daniel Cristian Stan, pentu susţinere!

În final, mulţumesc tuturor pentru încrederea acordată şi vă asigur de aceeaşi preţuire!”, a declarat Carmen Holban.

Conferinţa Judeţeană de alegeri la PSD Dâmboviţa, va avea loc pe data de 20 septembrie 2019.