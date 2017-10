Oficialii de la Pucioasa ÅŸi TÃ¢rgoviÅŸte au fÄƒcut o vizitÄƒ de lucru Ã®n China

Share This





















Zilele acestea, o delegaţie formată din reprezentanţii Primăriei Pucioasa şi ai Primăriei Târgovişte se află într-o vizită de lucru în China. Vizita oficialilor de la Pucioasa şi Târgovişte în China are ca scop definitivarea demersurilor necesare pentru încheierea acordului de înfrăţire dintre Pucioasa şi Yangshuo, şi nu în ultimul rând dintre Târgovişte şi Guilin.

Primarul oraşului Pucioasa, Constantin Ana a ţinut să puncteze importanţa vizitei din China:

„Nu sunt adeptul deplasărilor inutile şi nici al parteneriatelor fără substanţă!

Dar, după o analiză atentă, am acceptat să fac parte dintr-o tripletă locală şi anume CJ Dâmboviţa, Municipiul Târgovişte şi Oraşul Pucioasa, care urmau să semneze parteneri-ate cu regiunea Guangxi, respectiv oraşele Guilin şi Yangshuo din China. Astăzi a fost rândul oraşului nostru.

Onorând invitaţia domnului Jiang Chunhua, primarul oraşului Yangshuo, în prezenţa colegilor mei de la Consiliul Judeţean şi de la Primăria Târgovişte am semnat un parteneriat de colaborare între oraşul nostru şi mult mai celebra localitate din China, aceasta fiind a cincea localitate cu care oraşul nostru se înfrăşeşte.

De ce Yangshuo?! Răspunsurile vin rapid! Pentru că este o staţiune cu acelaşi specific ca şi Oraşul nostru. Pentru că, deşi au „doar” 320.000 de locuitori, anul trecut au avut 14 milioane de vizitatori(!!!) şi mai ales pentru că, în ciuda peisajelor extraordinare, atracţiile locale de top sunt unele create de „mâna omului” printre care şi un spectacol pe râul Le din vecinătate, spectacol ce atrage aproape 5000 de vizitatori unici zilnic!

Sigur, acest parteneriat nu aduce peste noapte beneficii, dar în niciun caz nu produce prejudicii.

în plus, cred că o astfel de abordare din partea noastră generează o stare de confort pentru cetăţenii chinezi ce vor să investească în oraşul nostru -deja două firme cu capital chinez şi-au început activitatea pe teritoriul oraşului.

Dar ceea ce trebuie să conştientizăm cu toţii este faptul că o staţiune aflată în anonimat, precum Pucioasa, nu poate renaşte peste noapte fără sprijin. Iar experienţa partenerilor chinezi este foarte solidă şi vreau să o valorificăm!

Mai mult, pentru a pregăti investiţiile ce sunt cuprinse în Masterplanul de turism, cred că în primul rând trebuie să aflăm ceea ce vrea piaţa de profil, ceea ce îşi doresc turiştii şi sunt foarte convins că rezultatele cercetărilor specialiştilor chinezi sunt valabile şi în cazul nostru!”, a scris primarul Constantin Ana pe pagina sa de socializare. Discuţii importante între oficialii târgovişteni şi cei din Guilin

Şi viceprimarul municipiului Târgovişte, Monica Ilie a punctat pe pagina sa de socializare câteva aspecte din cadrul vizitei din China:

„În cadrul vizitei pe care delegaţia din Târgovişte şi Pucioasa o efectuează în China, am avut o primă întâlnire cu viceprimarul din Guilin, regiunea Guangxi, domnul Peng Daiyuan, pentru a face încă un pas absolut necesar spre definitivarea acordului de înfrăţire dintre Târgovişte şi Guilin, oraşul considerat perla industriei turismului din China.

În cadrul întâlnirii i-am asigurat de întreaga disponibilitate a autorităţilor municipale de a colabora în diverse domenii, insistând asupra faptului că această colaborare trebuie să depăşească stadiul declaraţiilor şi să devină fapt concret.

Până atunci, putem învăţa de la poporul chinez cum să folosim resursele şi forţa de muncă în folosul nostru, cum să ne păstrăm, respectăm şi promovăm tradiţiile şi cultura, cum să devenim un spaţiu atractiv pentru turişti”, a scris viceprimarul Târgoviştei, Monica Ilie pe pagina sa de socializare.

Din delegaţia plecată în China, mai fac parte: lonuţ Lăscaie, directorul Centrului Judeţean de Cultură Dâmboviţa, Raul Pavelescu, inspector Crucea Roşie Dâmboviţa, Agnes Erich, directorul Bibliotecii Judeţene Dâmboviţa şi secretarul Primăriei Târgovişte, Cătălin Chiru.