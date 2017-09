OFICIAL. URBAN TITU E ISTORIE Printr-un comunicat de presă emis miercuri după-amiază, conducerea divizionarei C dâmboviţene a anunţat desfiinţarea echipei

Share This





















„Având în vedere rezultatele echipei de fotbal a clubului nostru din liga lll seria 3 şi materialele şi apărute în presa scrisă şi audiovizuală din ultimele zile, s-a decis convocarea Adunării Generale a ACS URBAN TlTU, care a făcut analiza activităţii clubului din ultimii 3 ani şi a începutului de sezon actual şi a luat o serie de decizii consemnate prin procesul verbal nr. 60/26.09.2017, care au fost puse în practică, conform statutului, de către Hotărârea Consiliului Director al ACS URBAN TlTU nr. 61/26.09.2017.

Astfel, Adunarea Generală a ACS URBAN TlTU a considerat că echipa de fotbal din liga a lll-a ACS URBAN TlTU a avut o evoluţie descendentă în perioada analizată 2015-2017, care a culminat chiar cu retrogradare în clasament în ultimele 2 ediţii de campionat, echipa fiind reprimită în Liga lll pe baza unor criterii de eligibilitate stabilite de FRF. De asemenea, în perioada analizată, atmosfera de la club nu a fost dintre cele mai bune, cea mai tensionată fiind în aprilie 2016, când echipa a încasat cea mai umilitoare înfrângere din ultimii ani, scor 0-17 cu Concordia Chiajna 2.

Pe de altă parte, echipele de juniori au avut rezultate mult mai bune, cea mai bună performanţă având-o echipa de juniori ACS URBAN TlTU ll (Hagioaica), când a câştigat campionatul în ediţia 2016-2017 cu antrenor Laurenţiu Cristea. Echipa de seniori ACS URBAN TlTU ll (Hagioaica) a evoluat destul de bine, terminând campionatele fără emoţii în zona retrogradării.

Referitor la actualul sezon din Liga lll, deşi lotul de jucători şi antrenori a fost reînnoit în totalitate, majoritatea din afara oraşului Titu şi chiar din afara judeţului Dâmboviţa (Cornu, Câmpina, Ploieşti, Buzău, etc), anul competiţional a început dezastruos pentru Liga lll, echipa ACS URBAN TlTU aflându-se, în acest moment, după primele 5 etape, pe ultimul loc, cu zero puncte, golaveraj 2 goluri date la 18 primite, la distanţă de 15 puncte de locul 1 şi de 6 puncte de locul 10 care asigură salvarea de la retrogradare. Ultimul meci din 22.09.2017 a fost pierdut cu scorul de 8-0 în faţa celor de la Concordia Chiajna 2.

Echipele de juniori au rezultate bune şi anul acesta, constante, ca şi în sezoanele precedente, iar ACS URBAN TlTU ll se află în prima jumătate a clasamentului, după ce în ultima etapă a reuşit înfrângerea liderului Ligii a V-a Sud, Unirea Răcari, cu scorul de 3-2.

Problemele principale identificate de membrii Asociaţiei Club Sportiv Urban sunt cele legate de echipa din liga a lll-a, în special din cauza rezultatelor dezastruoase, calităţii slabe a lotului de jucători actual şi a suspiciunilor ce planează asupra profesionalismului jucătorilor şi a antrenorului. Conducerea clubului a făcut eforturi deosebite pentru a le plăti tuturor 50% din primul salariu din acest sezon, în luna septembrie 2017 (pentru luna august 2017), chiar în ziua meciului cu Chiajna ll, urma ca restul de 50% să fie plătit până la sfârşitul lunii septembrie. Alte probleme cu care se confruntă clubul sunt datoriile din ediţia anterioară de campionat, pe care clubul le are de plătit la jucători, dintre care 3 şi-au depus memorii la Federaţie, datoria de 12000 lei pe care clubul o are la Craiova pentru un litigiu vechi de 3 ani pierdut în instanţele sportive (achitată parţial 5000 lei în august 2017). De menţionat că nu sunt datorii la bugetul de stat sau bugetul local, în momentul de faţă.

Aşadar, cele mai importante probleme sunt cele legate de imaginea clubului, grav afectată de ultimele 3 sezoane de campionat, la care se adaugă suspiciunile opiniei publice din oraşul Titu cu privire la faptul că actualul lot de jucători condus de antrenorul de la Cornu, Mihai Dinu, nu şi-ar apăra corect şansele în meciurile oficiale, apărând foarte multe discuţii după meciul pierdut pe teren propriu cu Astra ll, scor 0-4 şi culminând cu scandalul din ultimele zile din presa locală şi naţională, conform reportajelor şi articolelor de presă apărute la meciul cu Chiajna ll, pierdut cu

0-8.

Ca şi soluţii pentru viitor, pentru refacerea imaginii clubului în rândul cetăţenilor oraşului Titu şi a iubitorilor de fotbal din oraş şi din judeţ, au fost propuse reorganizarea clubului, eliminarea motivelor care au dus la situaţia actuală din liga a lll-a, stimularea celorlalte echipe componente ale clubului, diversificarea activităţii sportive.

O primă măsură propusă a fost aceea a rezilierii amiabile a contractelor de liga lll pentru întregul lot de jucători şi antrenori. Apoi Federaţia Română de Fotbal va fi înştiinţată privind retragerea echipei ACS URBAN TlTU din competiţia de liga lll şi continuarea activităţilor competiţionale cu celelalte echipe de juniori şi cu ACS URBAN TlTU ll.

în continuarea măsurilor, se vor întreprinde acţiuni de recrutare personal şi apoi de efectuare de selecţii de copii pentru noi grupe de copii care să fie înfiinţate la nivelul oraşului Titu, având în vedere potenţialul clubului cu bazele sportive moderne puse la dispoziţie de Primăria Titu, cu bazinul de înot, sala de fitness, sala de sport, terenuri sintetice de fotbal, etc şi având în vedere că e necesar, mai mult ca oricând, ca fotbalul din oraşul Titu să fie încurajat să renască, pentru a se creşte fotbalişti care să joace pentru Titu pe viitor în toate competiţiile fotbalistice şi pentru a numai apela doar la jucători din alte judeţe care vin la Titu total dezinteresaţi de performanţă, dacă e să ne luăm după ultimele sezoane de campionat.

Din cauza legislaţiei ambigue din domeniul sportiv, clubul a fost finanţat în ultimii 2 ani doar din fonduri private -sponsorizări ale agenţilor economici din oraşul Titu. De aceea, se va asigura, în continuare, colaborarea cu sponsorii clubului şi li se va transmite un proiect de dezvoltare al clubului pentru următorii ani, proiect care să demonstreze că la Titu se doreşte performanţa cu jucători autohtoni, cu copii şi tineri ai oraşului Titu care să fie sprijiniţi gratuit de către club. Deocamdată, deşi au fost demarate de curând procedurile necesare obţinerii finanţării din partea Consiliului Local Titu pentru acest sezon, (urmare a modificării Legea Sportului în iunie 2017 prin OUG 38/2017), din cauza imaginii grav afectate a clubului, nu se va mai solicita acest sprijin financiar public, urmând ca acesta să fie solicitat ulterior, după restabilirea activităţii sportive de buna calitate la Titu şi după prezentarea unui proiect de viitor.

în finalul şedintei Adunării Generale s-a stabilit Strategia de dezvoltare a clubului pentru perioada 20172020:

Transformarea ACS URBAN TlTU într-o adevărată pepinieră de jucători pentru fotbalul dâmboviţean şi, în special, pentru cel din oraşul Titu. Se va continua colaborarea cu agenţii economici din oraşul Titu care sponsorizează clubul şi cu Consiliul Local Titu prin folosirea bazelor sportive şi a infrastructurii puse la dispoziţie şi, pe viitor, pentru solicitare de finanţare din bugetul local pentru dezvoltarea clubului şi a echipelor componente.

Promovarea echipei ACS URBAN TlTU ll în liga lV şi revenirea clubului în liga lll.

Menţionăm că Adunarea Generală a ACS URBAN TlTU a avut o întâlnire şi cu reprezentanţii suporterilor din oraşul Titu, cărora le-a prezentat situaţia detaliată de la club şi cărora le-a cerut părerea privind viitorul clubului. Toată lumea a fost de acord cu deciziile care au fost luate pentru a se stopa degradarea imaginii clubului, degradare care a apărut şi din cauza concentrării resurselor financiare în proporţie covârşitoare dirijate către echipa de Liga lll, prin asigurarea de salarii, cazare, masă, transport, antrenamente în bazele sportive pentru fotbalişti care nu au legatură cu oraşul Titu şi nici măcar cu judeţul Dâmboviţa şi nu le pasă de promovarea acestui sport în rândul sportului dâmboviţean şi orăşenesc, în timp ce echipele de juniori şi echipa ACS URBAN TlTU ll, fără pretenţii financiare şi condiţi deosebite, au obţinut rezultate mult mai bune care au bucurat iubitorii fotbalului din oraşul nostru, culminând cu câştigarea campionatului de către juniorii echipei ACS URBAN TlTU ll, în această primăvară.

Le mulţumim tuturor celor care sunt alături de noi în aceste momente grele, le mulţumim suporterilor, sponsorilor noştri – agenţii economici din oraşul Titu, domnului primar Traian Niculae şi domnului viceprimar Teodor Rădoi care ne-au susţinut necondiţionat şi ne-au fost alături în cele mai grele momente, (deşi nu aveau nicio obligaţie, întrucat ACS URBAN TlTU este un club de drept privat, Consiliul Local Titu nefiind asociat al clubului) şi le promitem tuturor că fotbalul nu moare la Titu, ci este momentul pentru o renaştere bazată pe seriozitate, profesionalism, pasiune, implicare, încredere, loialitate, iubire faţă de jocul de fotbal şi respect faţă de cetăţenii şi instituţiile oraşului Titu. Cu deosebit respect,

Preşedinte ASOClAŢlA CLUB SPORTlV URBAN TlTU Gheorghe lONlŢĂ”