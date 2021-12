Obligativitatea certificatului verde: „Va ține cont strict de numărul infectărilor”

Ministrul Sănătății, Alexandru Rafila, a declarat că noul certificat verde va fi implementat pe suport electronic și va fi implementat temporar după o perioadă de trei săptămâni de creștere consecutivă a numărului de cazuri.

„O să fie tot un certificat electronic pentru că nu avem cum să-l validăm în alt mod. Principiul este următorul: este un certificat temporar care este introdus după o perioadă de 3 săptămâni de creștere consecutivă cu un indice de 1.5 ori, o creștere medie cu acest indice.

De ce acest indice? Pentru că în vară începând cu data de 5 iulie am avut o astfel de creștere care a continuat timp de 16 săptămâni. Probabil că un astfel de document, probabil, trebuia introdus în luna august și probabil că în relativ scurt timp am fi renunțat la el pentru că nu mai aveam situația nu mai aveam decesele. Din păcate, atunci filozofia a fost puțin diferită și în perioadă de creștere (n.r cazuri infectări) s-au introdus relaxări”, a precizat ministrul.

Alexandru Rafila a afirmat că măsurile de relaxare anunțate marți de Raed Arafat vin pe fondul scăderii cazurilor de infectare, însă spune că atunci când incidența va crește timp de trei săptămâni consecutiv se va apela la certificatul verde.

„Noi am introdus un anumit tip de relaxări într-o perioadă de scădere la nivelul secțiilor și spitalelor ATI, iar când vom avea o creștere trei săptămâni consecutive vom apela la acest document.

In momentul când avem o perioadă de descreștere care nu e condiționată de un anumit coeficient, dar trebuie să fie însoțită de o anumită incidentă cumulată la 14 zile. Deci e clar că nu trebuie să aștepți să ai multe cazuri sau probleme serioase, e bine să acționezi din timp și atunci nu ajungi într-o situație gravă.

Eu cred că din punct de vedere psihologic, starea asta de alertă prelungită nu a făcut bine pentru că lumea nici măcar nu avea o speranță”, a mai completat oficialul.