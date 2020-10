Oana Vlăducă, Pro România:”Candidez la Senat cu gândul de a câştiga!”

Oana Vlăducă, prima pe lista Pro România Dâmboviţa pentru Senat, a ţinut să pună capăt unor speculaţii care au apărut în spaţiul public. Într-o declaraţie de presă a dat toate lămuririle pe acest subiect şi a spus că, prim muncă şi determinare, Pro România ar putea obţine două mandate de parlamentar în Dâmboviţa:

„Eu sunt aceea care a venit cu această idee. Decizia am luat-o împreună cu Victor Ponta şi Adrian Ţuţuianu. Am făcut o analiză serioasă şi corectă şi am convenit că aşa este cel mai bine. Eu am venit în Pro România nu pentru că mi s-a promis cine ştie ce funcţie. Am venit în Pro România pentru că în Pro România sunt liderii pe care îi respect în politică.

Cine mă cunoaşte, ştie despre mine că sunt un om puternic, un om muncitor şi un om de echipă. Cred în valorile pe care mi le-au transmis părinţii mei şi cred că multe principii corecte de viaţă pot avea loc şi în politică. Nu totul se reduce la posturi, la funcţii sau la sinecuri. Eu sunt în politică la fel ca în prima zi, cu acelaşi entuziasm şi aceeaşi bună credinţă.

Am avut un mandat cu multe provocări la Camera Deputaţilor şi un mandat frumos. A fost primul meu mandat de parlamentar şi am încercat, atât cât am putut, să reprezint cu onoare şi cu responsabilitate interesele acestui judeţ. Candidez la Senat cu gândul de a câştiga. PRO România poate să câştige în Dâmboviţa, cu multă muncă şi determinare, doi parlamentari. Am avut un examen foarte greu la locale. L-am trecut. Avem în prezent 116 aleşi locali, avem structuri în teritoriu, avem organizaţii, avem oameni extraordinari lângă noi. Suntem un partid în adevăratul sens al cuvântului. Ca atare, alegerile parlamentare vor reprezenta un pas înainte. Vom obţine un scor mai bun şi, după toate simulările noastre, putem câştiga doi parlamentari”, a declarat Oana Vlăducă – prima pe lista pentru Senat, din partea Pro România Dâmboviţa.