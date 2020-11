Oana Vlăducă. PRO România: „Toţi sunt vinovaţi în ţara asta numai Orban şi PNL nu!”

Greu de explicat dar, la mai bine de o săptămână de la nenorocirea de la Piatra Neamţ, autorităţile statului sunt departe de a stabili vinovaţii de moartea a zece pacienţi şi suferinţele celor care au scăpat din incendiu. Fapt sesizat şi comentat de Oana Vlăducă, prima pe lista PRO România Dâmboviţa pentru Senat:

„Suntem în a cincea a zi de la tragedia care a îndoliat România – incendiul de la Secţia ATI a Spitalului Judeţean Neamţ. 10 morţi, 7 răniţi. Familii răpuse de durere. Un sistem medical pe butuci.Niciun vinovat.

Pare incredibil, dar aşa se întâmplă în România lui Orban, a lui Tătaru sau a lui Arsene. Un incendiu a ars de vii 10 oameni într-un spital public şi nimeni nu e vinovat. PSD şi PNL se acuză reciproc într-un spectacol grotesc şi revoltător, iar oamenii sunt ai nimănui.

Alaltăieri, a ieşit să întregească acest spectacol grotesc şi peşedintele Klaus Iohannis, pe post de agent electoral al Partidului Naţional Liberal. Singurul lui gând: „Guvernul nu trebuie să plece”.

Toţi sunt vinovaţi în ţara asta, numai Orban şi PNL nu. Deşi este în funcţie de un an de zile, cu drepturi dpline, deşi a avut posibilitatea să atragă investiţii în spitalele de stat şi să înceapă construcţia spitalelor regionale pe bani europeni special alocaţi în pandemie, deşi are toate pârghiile de putere, Guvernul PNL este scuzat de orice responsabilitate. Doar pentru că e Guvernul dlui Iohannis.

Problema suprasolicitării din ATI se ştia de câteva luni. Guvernul nu a luat măsurile necesare pentru dotări, personal, spaţii. În ceasul al 12-lea vor să facă o rectificare bugetară ca să dea nişte bani la sănătate. De ce n-au făcut-o înainte de tragedie? Cine e vinovat?

Dar pentru faptul că în Vaslui, unde Tătaru candidează, niciun spital nu are aviz ISU, cine e vinovat? Pentru faptul că un an de zile niciun spital nu a raportat infecţii nosocomiale, deşi Europa avertizează că mor oamenii în spitale din cauze secundare covid, cine-i vinovat?”