Oana Vlăducă: „Legea privind prevenirea şi combaterea violenţei domestice a fost o victorie a PRO România în Parlament”

Oana Vlăducă , prima pe lista PRO România Dâmboviţa pentru Senat, încheie un mandat de parlamentar dens. Stau mărturie zecile de interpelări, întrebări adresate miniştrilor, declaraţii politice şi iniţiative legislative pe care le-a iniţiat şi susţinut în cei patru ani, ca deputat. Dintre cele mai importante realizări în calitate de parlamentar, din toată această perioadă, Oana Vlăducă a nominalizat fără să ezite Legea privind prevenirea şi combaterea violenţei domestice:

„Am fost întrebata recent, într-un interviu, care consider ca a fos una dintre reuşitele ca parlamentar în acest mandat. Şi pentru ca e recenta, dar şi pentru ca a fost un efort foarte consistent, cred ca Legea privind prevenirea şi combaterea violenţei domestice e un motiv de mândrie sincera.

A fost o victorie a PRO ROMÂNIA în Parlament, o victorie a femeilor PRO ROMÂNIA, un proiect iniţiat alaturi de colegele Gabriela Podaşca şi Mihaela Hunca. Am pornit de la câteva cifre îngrijoratoare, cu o dublare a numarului victimelor violenţei domestice faţa de aceeaşi perioada a anului trecut, într-un context în care, masurile generate de pandemie au determinat, practic, în multe cazuri, izolarea în acelaşi spaţiu a victimei cu agresorul.

Ce a modificat legea noasta: In ceea ce priveşte pedeapsa acordata agresorilor care încalca ordinul de protecţie, a crescut de la minimum o luna şi maximum un an, la minimum 6 luni şi maximum 5 ani. In felul acesta, descurajam agresorii de a încalca ordinele de protecţie şi a recidiva.

Instituirea asistenţei juridice obligatorii a persoanei care solicita emiterea ordinului de protecţie. In forma anterioara a legii, se crea o situaţie de discriminare între victima şi agresor; exista posibilitatea ca victima sa ajunga în faţa instanţei faa un avocat.”