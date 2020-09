Oana Vlăducă, deputat Pro România: „Demiterea acestui guvern a devenit imperativă!”

În nota cu care ne-a obişnuit, pe un ton acid, ferm în acelaşi timp, Oana Vlăducă, deputat Pro România, a abordat „un subiect în dreptul căruia unii îşi fac mai multă imagine, decât încearcă să ducă demersul la bun sfârşit – mă refer la moţiunea de cenzură iniţiată de PSD. I-am văzut şi auzit pe câţiva foşti colegi vorbind vrute şi nevrute despre PRO ROMÂNIA în contextul moţiunii. În loc să-şi vadă de partidul lor şi să încerce să caute aliaţi, unii parcă fac cu tot dinadinsul să provoace PRO

ROMÂNIA.

Subiectul e mult prea important ca să-l ratăm din cauze minore dar trebuie câteva precizări:

Moţiunea, foarte necesară de altfel, trebuia introdusă cu mult, mult mai devreme. PRO ROMÂNIA spune de prin luna mai că e nevoie să pice Guvernul Orban. PSD era, însă, ocupat atunci să voteze în genunchi tot ce voia PNL: stare de urgenţă, starea de alertă, prelungire stare de alertă etc etc etc. La ce le-a folosit? La Nimic! Căci, astăzi, îi auzim pe dnii Iohannis şi Orban că tot din cauza PSD s-au îmbolnăvit oamenii.

E absurd să invoce PSD tot felul de motive, c-o fi, c-o păţi, sau să dea vina pe altcineva pentru un eventual eşec al moţiunii. Le spunem clar, ca să înţeleagă: PRO ROMÂNIA va vota pentru demiterea Guvernului Orban, pentru că este cel mai periculos guvern din ultimii 30 de ani, incompetent şi riscant pentru sănătatea românilor, gropar al economiei şi dispreţuitor faţă de legile adoptate în Parlament. Deci, dacă PSD are vreo îndoială, să se uite în propria ogradă, să-şi numere voturile şi să aibă grijă că toţi parlamentarii săi votează moţiunea. Noi o s-o facem.”

A mai fost de părere Oana Vlăduca şi că „demiterea acestui guvern a devenit imperativă. E nevoie de înlocuirea lui cu un executiv coerent în acţiuni, condus de un premier care să aibă 3 obiective: Sănătatea, Economia şi Educaţia. Sunt punctele cheie cele mai vulnerabile în momentul de faţă, domeniile în care există cel mai mare haos şi cei mai incompetenţi decidenţi. Dacă moţiunea trece şi premierul propus îşi asumă rezolvarea problemelor din aceste domenii, îl votăm fără probleme.Avem nevoie de un Guvern care să se gândească şi la România. Ce se întâmplă astăzi este îngroparea ţării, „pas cu pas”. Există oameni de calitate care pot să-şi asume conducerea executivă în momente de criză.”