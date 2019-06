O TÂRGOVIŞTEANCĂ ÎN LOTUL ROMÂNIEI DE POLO

Share This





















După patru ani de înot, Claudia Pilică a făcut trecerea către polo, iar la vârsta majoratului are în palmares patru titluri naţionale cu Steaua Bucureşti, dintre care trei la senioare, şi două Cupe ale României. În plus, a bifat numeroase prezenţe sub tricolor, inclusiv la Campionate Europene. Claudia s-a născut la Târgovişte, dar s-a stabilit de ani buni în Bucureşti. Cum în oraşul natal s-a desfăşurat Cupa Masters a României la polo, aceasta nu putea rata ocazia de a urmări evenimentul găzduit la Complexul Turistic de Nataţie. „Îmi place foarte

mult bazinul de la Târgovişte”

Claudia, ce impresie ţi-a lăsat Cupa Masters a României la polo?

– Sunt fericită că a ajuns până aici acest sport. Când am început eu polo, eram foarte puţine echipe şi erau foarte puţine bazine. A fost o surpriză plăcută să văd că la Târgovişte, în oraşul meu natal, s-a construit un bazin. M-aş bucura să se iniţieze aici şi o echipă de polo. Îmi place foarte mult acest bazin, îmi place baza sportivă, care cuprinde tot ce ai nevoie. Târgovişte este oraşul meu natal, oraşul de suflet, un oraş foarte frumos. Mă bucur mereu când mă întorc aici.

Ce te-a atras către acest sport?

– Am început cu înotul, până când am descoperit polo, care mi s-a părut mult mai interesant, mai dinamic. Este un sentiment unic să faci parte dintr-o echipă, care după un timp îţi devine ca o familie. E altă senzaţie într-un sport de echipă. Polo reprezintă un sport complex, care necesită implicare fizică şi psihică. Te ajută să te dezvolţi în foarte multe direcţii. „Polo, o alegere reuşită din toate punctele de vedere”

Cum este să joci la echipa naţională de senioare a României, de la o vârstă fragedă?

– Este o mare realizare pentru mine. Sunt bucuroasă că am şansa să joc împotriva altor naţionale, de la o vârstă atât de mică, şi să vizitez multe ţări. A fost onorant să reprezint România la Campionate Europene de senioare, dar şi de junioare. Încă suntem la început, nu putem spune că avem performanţe, însă încercăm să ajungem la un nivel mult maiî

nalt.

Care e visul tău ca sportiv?

– Îmi doresc să evoluez şi afară, să câştig titluri în campionate puternice. Evident, îmi doresc să ajungem cât mai sus şi cu echipa naţională.

Asta înseamnă că ai ajuns să câştigi bani din sport, în cazul de faţă polo, de la o vârstă fragedă.

– Da, aşa este. Nu cred căaş fi putut face altceva din care săcâştigbani la vârstaasta. Polo a reprezentat o alegerereuşită din toatepunctele de vedere. Sursa: http://www.complexturis-ticnatatietargoviste.ro