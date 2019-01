Share This





















Romania anului 2019, judeţul Dâmboviţa, o şcoală unde 186 de elevi învaţă în două schimburi, în doar patru clase, cancelaria transformată în sală de curs pentru clasa zero, iar astăzi, profesorii au cancelaria pe holul unităţii şcolare. Trist dar adevărat. Acesată situaţie este în comuna dâmboviţeană Malu cu Flori. Există un proiect depus de administraţia locală atât pe PNDL dar dar şi pe POR , însă se pare că nimeni nu a considerat această investiţie o prioritate. Valoarea acestei investiţiei este de 3,2 milioane lei. Edilul Ion Constantin este încrezător că în cel mai scurt timp acestă investiţie va deveni realitate şi va primi finanţare, având în vedere realitatea în care se desfăşoară actul educaţional la Malu cu Flori. Am contactat şi unii parlamentari PSD Dâmboviţa pentru a obţine un punct de vedere cu privire la acest subiect, o şcoală unde 186 de elevi învaţă în două schimburi, în doar patru clase, cancelaria transformată în sală de curs pentru clasa zero, iar astăzi, profesorii au cancelaria pe holul unităţii şcolare.Deputatul Claudia Gilia ne-a dat asigurări că va face tot ce-i stă în putere pentru ca această problemă să-şi găsească rezolvarea. Preşedintele OFSD şi vicepreşedinte PSD Dâmboviţa, Claudia Gilia are ca şi priorităţi pe agenda parlamentară sprijinirea şi implicarea activă în viaţa copiilor, a tinerilor, declarând că prin ei vom oferi lumii ziua de mâine. Nu în ultimul rând, deputatul PSD Dâmboviţa, Corneliu Ştefan a spus că această problemă reprezintă o prioritate pe agenda sa iar în această primăvara va primi finanţare. Va face şi o interpelare pe acest subiect în zile următoare . Trebuie să menţionăm că în comuna dâm-boviţeană Malu cu Flori, noua administraţie condusă de edilul Ion Constantin şi viceprimarul Ion Duţescu, a făcut şi o serie de investiţii care contribuie la dezvoltarea localităţii. A fost finalizat proiectul de canalizare şi extindere reţea de apă, se află în curs de implementare patru proiecte care vizează asfaltarea mai multor drumuri, a fost modernizat iluminatul public în zona centrală urmând extinderea. Edilul Ion Constantin ne-a vorbit pe larg despre absolut toate investiţiile din comuna Malu cu Flori.