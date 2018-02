O NOUĂ VICTORIE ÎN AMICALE PENTRU ECHIPA TÂRGOVIŞTEANULUI ADI BOGOI

Share This





















După victoria cu Internaţional Băleşti (2-0) şi remiza cu Petrolul Bustuchin (1-1), Pandurii Târgu Jiu a câştigat cel de-al treilea amical al iernii, scor 1-0 cu ACSO Filiaşi, prin golul izbutit de Adrian Şut, în minutul 7. La divizionara secundă a debutat şi atacantul Brian Lemac, adus de la „U” Cluj.

„Mai avem nevoie de cel puţin doi-trei fotbalişti. Dacă vor veni jucătorii pe care eu şi antrenorul îi dorim nu o să am nicio emoţie cu retrogradarea. Cunosc nivelul din liga secundă şi dacă voi reuşi să aduc jucătorii cu care sunt în discuţii, nu o să am emoţii”, a spus noul director sportiv al gorjenilor, Emil Dică, după ce Pandurii a semnat cu Moga, Băjan (ambii de la ASA Târgu Mureş), Milenko Skoric (Kolubara Lazarevac) şi C. Ionică (Naţional Sebiş).

Dacă primele două teste s-au disputat pe terenul sintetic din cadrul Complexului Sportiv Târgu Jiu, jocul pe care echipa târ-govişteanului Adrian Bogoi l-a susţinut în această după-amiază a fost găzduit de sinteticul din Motru.

Pentru echipa preluată de Silviu Lung, care în această dimineaţă a încheiat cantonamentul de la Băile Herculane, a fost primul amical al iernii.

Pandurii a mizat pe: Moga – D. Pîrvules-cu, Turda, Celea, Drugă – Raiciu, Skoric, Şut – Tudoran, Dănăricu, Ionică, iar pe parcurs au mai intrat: D. Popescu, Jianu – Vasilescu, Vodă, Băjan, Dodoi, B. Lemac, Dănescu (junior), Marek (junior) şi Măicăneanu (junior) Antrenor: Adrian Bogoi.