O NOUĂ REMIZĂ FĂRĂ GOLURI PENTRU CHINDIA CS AFUMAŢI – CHINDIA TÂRGOVIŞTE 0-0

Stadion: Comunal (Afumaţi – Ilfov). Spectatori: 400

CS Afumaţi: Marinescu – Onea, Patriche, Buzea, Perju – Tudorache, Olariu, Avram, Buduroi – V. Ştefan, Dedu. Antrenor: Vasile Neagu.

Chindia: Popescu – Ciobotariu, Vătavu, Ispas, Martac – C. Neguţ, L. Mihai, Honciu, Stoica (C. Matei) – Cherchez (Bâtfoi), Neicuţescu (C. Matei). Antrenor: Nicu Croitoru. Arbitru: Adrian lllyeş (Ploieşti); Asistenţi: Râul Constantin Ghiciulescu (Lugoj) şi Andrei Nicolae Chiţoiu (Timişoara).

Chindia pare să fi pierdut busola către victoria în deplasare. După remiza alba foarte importantă de pe terenul Sibiului, elevii lui Nicu Croitoru au repetat rezultatul pe un teren pe care trebuia să obţină toate punctele pentru a spera la unul dintre primele două locuri ale clasamentului la sfârşitul turului de campionat. Numai că dâmboviţenii au irosit această oportunitate, remizând pe terenul celor din Afumaţi la capăturl unui joc în care situaţiile de poartă nu au fost foarte multe.

Chiar dacă a mai redus din diferenţa care o separă de Hermannstadt şi Călăraşi, Chindia are şanse minime de a mai încheia turul pe unul dintre locurile care duc direct în Liga I, mai ales că principalele rivale ale roş-albaştrilor au jucat cu două adversare clar inferioare, iar distanţa s-ar putea majora la finele rundei cu numărul 17.