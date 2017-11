O NOUĂ COMPETIŢIE REZERVATĂ COPIILOR ORGANIZATĂ DE FEDERAŢIA DE FOTBAL

Share This





















Elevi din toată ţara, cu vârste cuprinse între 6 şi 12 ani, vor participa la ediţia a doua a celei mai mari competiţii de fotbal pentru copii din România, Cupa Tymbark Junior. Noua ediţia a fost lansată printr-o conferinţă la Casa Fotbalului.

După succesul ediţiei 2016-2017, la care s-au înscris peste 122.000 de elevi, reprezentaţii Federaţiei Române de Fotbal şi ai Maspex România au declarat, în cadrul conferinţei de presă care a avut loc astăzi, că aşteaptă cu interes începerea meciurilor ediţiei cu numărul doi a Cupei Tymbark Junior, 2017-2018. Competiţia se desfăşoară în parteneriat cu Ministerul Educaţiei Naţionale şi va debuta pe 4 decembrie 2017 cu faza pe clasă, şcoală, liceu. Cupa Tymbark Junior urmăreşte atât descoperirea de talente, cât şi încurajarea copiilor să practice sport.

O nouă şansă pentru copiii pasionaţi de fotbal se lansează odată cu cea de-a doua ediţie a Cupei Tymbark Junior. În cadrul conferinţei de presă care a avut loc astăzi la sediul Federaţiei Române de Fotbal, reprezentanţii organizatorilor au punctat principalele obiective ale întrecerii atât pentru ediţia în curs, cât şi pentru cele viitoare.

„Felicitările mele se îndreaptă către toţi, învinşi sau învingători, profesori sau potenţiali fotbalişti, fete şi băieţi. Pentru că esenţa fotbalului de bază este participarea. Poate tocmai de aceea fotbalul de bază păstrează cel mai bine esenţa fotbalului în general – bucuria de a juca şi de a fi în echipă. Obiectivul nostru în Cupa Tymbark Junior este acum şi mai înalt. Ne dorim să depăşim cei 122.693 de participanţi şi să implicăm absolut toate judeţele României în această sărbătoare a copiilor români şi a fotbalului”, a declarat Răzvan Burleanu, preşedintele FRF.

Competiţia va debuta pe 4 decembrie 2017, cu faza pe clasă, şcoală, liceu. Întrecerea se desfăşoară în cinci etape: etapa pe şcoală, pe localitate, etapa judeţeană, zonală (finală pentru categoria U8) şi finală (categoriile U10 şi U12). Anul trecut, campionii categoriilor de vârstă U10 şi U12 au fost echipe de elevi din Bucureşti, Târgu Mureş şi Cluj-Napoca. Pe podium, au urcat 48 de fete şi băieţi din totalul de 122.000 înscrişi. Pentru categoria de vârstă U8, competiţia s-a încheiat în faza zonală iar campionii au fost din Bucureşti, Sighetu Marmaţiei, Zalău, Braşov, Târgu Mureş, Cugir, Sântana (Arad), Târgovişte, Petreşti (Dâmboviţa), Comarnic, Alexandria, Brăila, Tichileşti (Brăila), Suceava şi Vaslui.

„Va fi o competiţie lungă şi care va necesita multă muncă şi determinare din partea participanţilor în drumul lor spre marea finală. Dar, cum anul trecut au dovedit că sunt capabili de adevărate performanţe, sunt sigur că şi anul acesta se vor implica şi vor munci la fel de mult. Este şansa lor de a deveni campioni în cel mai mare turneu de fotbal pentru copii din România şi le doresc ca toţi să o fructifice la maximum. Am încredere mare în potenţialul acestor copii şi în implicarea profesorilor de sport şi de aceea Maspex România, prin brandul Tymbark, le este alături în drumul lor spre construirea unei cariere în fotbal. Totodată, îi încurajăm pe copii să facă sport căci este foarte important pentru dezvoltarea lor fizică şi intelectuală”, a declarat Krzysztof Grabowski, preşedinte Maspex România.

Cupa Tymbark Junior este structurată pe grupe de vârste: grupa de vârstă U8 – în care se pot înscrie elevii din clasa pregătitoare, clasa I şi a Il-a, grupa de vârstă U10 – în care se pot înscrie elevii din clasele a lll-a şi a IV-a şi grupa de vârstă U12 – în care se pot înscrie elevii din clasele a V-a şi a VI-a.

Ambasadorii întrecerii sportive sunt, şi la ediţia 2017-2018 a Cupei Tymbark, Miodrag Belodedici, dublu câştigător al Cupei Campionilor Europeni, jucător de bază în Echipa Naţională a României în anii ’90, şi Maria Ficzay, fundaş central în Echipa Naţională de Fotbal Feminin.

Cupa Tymbark, un campionat de fotbal cu experienţă

Campionatul de fotbal Cupa Tymbark are o experienţă de aproape 18 ani, fiind organizat în Polonia de către Asociaţia Poloneză de Fotbal. Din 2007, sponsorul principal al turneului este brandul Tymbark, parte a Grupului Maspex Wadowice. Turneul se desfăşoară în Polonia sub denumirea „Cupa Tymbark. Din curtea şcolii pe stadion!” şi este, practic, cel mai mare campionat de fotbal pentru copii din Europa, însumând peste 1,6 milioane de copii, cu vârste cuprinse între 6 şi 12 ani, participanţi la toate ediţiile. La cea mai recentă ediţie a turneului, finalizată în luna mai 2017, au participat peste 320.000 de elevi din clasele primare (fete şi băieţi) din toată Polonia.

Despre Maspex România

Cu o experienţă de peste 20 de ani pe piaţă şi un portofoliu vast de produse, compania Maspex România este unul dintre cei mai cunoscuţi producători din ţară pentru categoriile sucuri, nectaruri şi băuturi răcoritoare, produse instant, snacksuri dulci şi sărate.

În prezent, Maspex România este lider de piaţă în România, pe segmentele JNSD, cappuccinno şi sărăţele. Compania deţine branduri cunoscute şi apreciate, precum: sucuri, nectaruri, băuturi răcoritoare – Tymbark, Tedi, Ciao, Figo; apă minerală naturală plată şi carbogazificată -Bucovina; produse făinoase – pastele Arnos; produse instant – La Festa Cappuccino, HotChocolate La Festa, La Festa 3in1; dulciuri şi snacksuri dulci şi sărate – Salatini, Salatini Junior, Rollini d’Oro, Hatz.

Piaţa de desfacere pentru Maspex România este reprezentată atât de România, cât şi de principalele ţări în care sunt exportate produsele: Polonia, Bulgaria, Moldova, Spania, Cipru, Germania, Serbia, Italia, Marea Britanie, Tarile Arabe.

Despre „Împreună suntem fotbal”

Lansat în septembrie 2015, proiectul „Împreună Suntem Fotbal” al Federaţiei Române de Fotbal, sub egida căruia se desfăşoară Cupa Tymbark Junior, reprezintă o premieră în sportul şi educaţia din România. Acesta propune implicarea activă în dezvoltarea sănătoasă a românilor prin fotbal, dezvoltarea copiilor şi tinerilor în valorile acestui sport şi creşterea numărului de practicanţi de fotbal în România. Începând cu 2015, au fost demarate primele 4 programe: Olimpiada Naţională a Sportului Şcolar – Fotbal şi Olimpiada Gimnaziilor – Fotbal, Transformă Uliţa în Stadion, Unificat în 7, Campionatul Universitar de Fotbal. În prezent, proiectul include 14 competiţii. Mai multe informaţii sunt disponibile pe www.impreunasuntemfotbal.ro.