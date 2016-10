O nouă alocaţie pentru copii. Câţi bani ar putea primi părinţii naturali şi cei adoptivi

Share This





















Parlamentarii lucrează la un nou tip de alocaţie pentru copii. Banii ar urma să ajungă la femeile care nasc şi la persoanele care decid să adopte copii.

Aleşii sunt îngrijoraţi de rata scăzută a natalităţii din ţara noastră, care ocupă unul dintre ultimele locuri în Uniunea Europeană (UE), şi nu numai, motiv pentru care încearcă să găsească modalităţi pentru a-i încuraja pe români să facă cât mai mulţi copii.

Astfel, la Parlament se va depune un proiect de lege, inspirat dintr-un model italian, prin care se doreşte acordarea de stimulente financiare pentru femeile care nasc, dar şi pentru cei care vor adopta copii.

Concret, indemnizaţia este acordată pentru copiii cetăţenilor români, ai cetăţenilor unui stat membru UE şi ai cetăţenilor extracomunitari care au permis de rezidenţă de lungă durată şi care sunt rezidenţi în România. Aceasta se acordă pentru fiecare copil născut sau înfiat între 1 ianuarie 2017 şi 31 decembrie 2019, până în al treilea an de viaţă al copilului sau până la împlinirea a trei ani de când a fost adoptat. Alocaţia este în valoare de 500 de lei pe lună, în cazul în care familia nu are un venit mai mare de 25.000 de lei pe an.

Condiţiile ce trebuie îndeplinite de către părinţi pentru a putea solicita alocaţia sunt următoarele: să aibă cetăţenie română, a unui stat membru UE sau să aibă drept de şedere pe termen lung, dacă este un cetăţean extracomunitar; să aibă rezidenţa în România; copilul să locuiască împreună cu părinţii; venitul anual al familiei să nu depăşească 25.000 pe an.