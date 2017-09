O înfrângere ce poate fi primul pas, la Moreni, către înţelegerea fotbalului adevărat

Share This





















Stadion: „ilie Oană”. Spectatori: 4000. A marcat: Ciocâlteu(43, 70-pen, 88). Şuturi la poartă: 8-5. Şuturi pe poartă: 42. Cornere: 6-3. Au arbitrat: Vlad Băban 6 – ionuţ Melinte 6 şi Cosmin Ciuban 6 (toţi din iaşi). Cartonaşe galbene: Negrea (24), Matei (31), Parghel (40), M. Plăcintă (79). Cartonaş roşu: Bolboaşă(35). Petrolul: Bolboaşă – Catană, Prunescu (cpt), Antoche, Velisar – Chindriş -Lambru (74 Olaru), Puchea (58 Frâncu), Ciocâlteu, Saim – Arnăutu (37 Marinică). Antrenor: Octavian Grigore. Flacăra Moreni: Sârbu – Mocanu (63 L. Plăcintă), E. Matei, Timofte, Palamariu – M. Plăcintă (cpt), Parghel – Ţânţaru (74 Tocan), Rosciugă (54 Ene), Negrea – A. Neguţ. Antrenor: Gabriel Paraschiv.

Faptul că a fost ultima echipă dâmboviţeană prezentă, în acest sezon competiţional, în Cupa României, are mai puţină importanţă, după cum, mai puţină importanţă are şi scorul de 3-0, în favoarea Petrolului Ploieşti. importantă este semnificaţia ce se ascunde în spatele scorului. Realitattea este tristă: Flacăra Moreni, deocamdată, nu este o echipă de nivelul Ligii a 2-a, iar să te gândeşti că Flacăra Moreni va accede vreodată în Liga i, este echivalentul luptei cu morile de vânt. Să evoluezi cu un om în plus şi să nu reuşeşti să marchezi cel puţin golul de onoare, este prea de tot. Flacăra Moreni, deocamdată, este o simplă echipă de Liga a iii-a. Dar, această constatare are o anumită luciditate. Poate că în Moreni, fotbaliştii de la Flacăra sunt eroi locali, dar la nivelul Cupei României, sunt nişte iluştri figuranţi ai fotbalului naţional. Jucătorii morenari nu au nicio vină că au ajuns doar în turul 3. Nu, vina este a celor care se ocupă, din culise, de această echipă care poate deveni una de certă valoare, dar trebuie să se înţeleagă clar un aspect: nu bani reprezintă totul pentru a face o echipă performantă. Succesul merge mână-n mână cu performanţa, care nu depinde 100% de banii băgaţi în fundul fotbaliştilor. Performanţa depinde şi de viaţa de sportiv, adică de un program riguros de viaţă din care lipsesc nopţile albe cu tentă erotică. Performanţa depinde şi de stilul în care te antrenezi. Performanţa depinde şi de imaginaţia tactică a antrenorului. Performanţa depinde şi de optimismul, de dorinţa de a învinge, adică de un nivel psihic de fier, de a intra în teren cu un singur gând: adversarul nu este mai bin decât noi. Pe de altă parte, Flacăra Moreni, care este cea mai bună echipă din serie, dar care să slab la capitolul pregătire psihică, nici nu are adversari care să scoată sufletul din ea pe teren, nici atmosferă reală de competiţie fotbalistică. în seria ei, Flacăra Moreni are parte de echipe de mâna a doua, ceea ce este periculos pentru fotbaliştii morenari, deoarece lent dar sigur îi plafonează tehnic şi profesional. Ce trebuie făcut? Nu mare lucru. De acum, Flacăra să o lase mai moale cu orgoliul provincial, cu ieşirile nervoase inutile, să facă pe dracu’-n patru să câştige toate meciurile pe care le mai are de jucat, pur şi simplu să ciuruiască cu şuturi, poarta adversarului şi să ajungă în Liga a ii-a care este anticamera marelui fotbal românesc. Dacă va eşua permenment în Liga a iii-a, fotbaliştii de la Moreni vor fi doar vedete locale de care nu se va ştii doar în oraşul lor, nu şi în restul ţării. E clar?