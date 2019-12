O grădiniţă nouă la Tărtăşeşti

Share This





















În prag de sărbători, Moş Crăciun a adus în sacul lui cu daruri, bucurie şi emoţii pentru preşcolarii, cadrele didactice şi părinţii de la Grădiniţa Tărtăşeşti. A fost inaugurată o grădiniţă nouă în comuna dâmboviţeană Tărtăşeşti. Deputatul PSD Dâmboviţa, conf.univ.dr. Claudia Gilia a onorat invitaţia venită din partea administraţiei locale de la Tărtăşeşti cu mare plăcere. După cum ştim conf.univ.dr. Claudia Gilia, este unul dintre oamenii care sprijină cu tărie educaţia şi formarea tinerilor. De mai bine de 20 de ani, doamna deputat Claudia Gilia şi-a dedicat cariera profesională, educării şi formării studenţilor Facultăţii de Drept şi Administraţie Publică. Tinerii alături de care lucreză în fiecare săptămână îi aduc bucuria sensului profesiei de dascăl. Claudia Gilia unul dintre parlamentarii care a susţinut cu tărie şi a ptromovat obiectivele prioritare ale guvernării PSD- educaţia şi cercetarea. Pe lângă inaugurarea Grădiniţei Tărtăşeşti,edilul comunei a premiat cei 20 de copii olimpici din localitate, cu diplome şi premii în bani.

” Astăzi, într-o atmosfera de sărbătoare, copiii din Comuna Tărtaşeşti au primit în dar o grădiniţă nouă.

In valoare de aproximativ 9 miliarde de lei, fonduri integrale ale bugetului local, gradiniţa are 3 săli de clasă, cabinet medical, sală de mese şi dotări moderne pentru desfăsurarea unui proces educaţional de calitate.

Am spus constant că investiţia în educaţie este o investiţie în viitorul acestei Naţiunii.

M-am bucurat să văd că eforturile şi recunoştinţa admimistraţie locale, condusă de domnul primar Cristian Tudorache, s-au îndreptat şi către copiii cu rezultate deosebite la învăţătură. Astfel, 20 de copii olimpici şi cu medii peste 9.75 au primit diplome şi premii în bani.

Intotdeauna, implicarea administraţiei locale, a cadrelor didactice şi a părinţilor a condus la îmbunatăţirea infrastructurii şcolare şi la rezultate deosebite ale elevilor.

Orice comunitate care este condusă de oameni dedicaţi intereselor cetăţenilor are o şansă în plus să fie una modernă, europeană.

Il felicit pe edilul comunităţii din Tărtăşeşti şi consiliul local pentru proiectele pe care le implementează pentru comunitate.

Respectul şi admiraţia mea pentru toate cadrele didactice.

Sărbători în linişte şi pace tuturor!”, acesta a fost mesajul postat pe pagina de socializare de doamna deputat Claudia Gilia, după vizita făcută la noua grădiniţă din Tărtăşeşti.