O FOTBALISTĂ DE LA CSŞ TÂRGOVIŞTE, ÎN LOTUL NAŢIONAL DE U18 AL ROMÂNIEI Florentina Ionescu a fost convocată pentru cele două meciuri de verificare cu reprezentativa Ucrainei

Reprezentativa feminină Under 19 a României începe pregătirile pentru calificările la EURO 2020.

Echipa pregătită de Florin Bugar va desfăşura un stagiu de pregătire, care se va încheia cu două jocuri amicale împotriva selecţionatei Ucrainei. Partidele vor fi transmise în direct pe FRF TV şipagina de face-book a naţionalei feminine, şi se vor disputa la Centrul Naţional de Fotbal Buftea conform următorului program:

19 august, ora 18:30: România U19 – Ucraina U19

21 august, ora 10:00: România U19 – Ucraina U19

Lotul convocat de antrenorul Florin Bugar pentru stagiul de pregătire:

Portari: Andreea Pencea (Universitatea Alexandria), Cosmina Roşu (Fortuna Becicherecu Mic) Fundaşi: Florentina Ionescu (CSS Târgovişte), Alexandra Tunoaia (Helias Verona/Italia), Anita Kiş (Vasas Femina Odorheiu Secuiesc), Otilia Durlă (Universitatea Alexandria), Mihaela Purcil (Heniu Prundu Bârgăului), Anna Biro (Vasas Femina Odorheiu Secuiesc), Adela losif („U” Olimpia Cluj)

Mijlocaşi: Timea Tamas (Vasas Femina Odorheiu Secuiesc), Genoveva Roşie (Universitatea Alexandria), Cristina Tudorache (Universitatea Alexandria), Krisztina Beno (Vasas Femina Odorheiu Secuiesc), Larisa Grigore (Fortuna Becicherecu Mic), Claudia Pană („U” Olimpia Cluj), Mădălina Tătar (Benfica Lisabona/Portugalia), Raluca Dragoş (Independenţa Baia Mare), Roberta Dimulescu (Luceafărul Filiaşi)

Atacanţi: Ana Maria Vlădulescu (Vasas Femina Odorheiu Secuiesc), Carmen Marcu (Universitatea Galaţi) *Jucătoarele Claudia Pană şi Adela Iosif se vor alătura lotului după meciurile Olimpiei Cluj din UEFA Women ‘s Champions League

Calificările pentru EURO 2020 încep în octombrie

România U19 a fost repartizată în Grupa 1 alături Macedonia, Slovacia şi Franţa, iar meciurile de calificare vor fi găzduite de Macedonia, în perioada 1-7 octombrie 2019.

Primele două clasate din fiecare grupă plus patru cele mai bune locuri trei vor merge la Turul de Elită.

Turneul final al EURO 2020 dedicat formaţiilor U19 va avea loc în Georgia şi vor participa câştigătoarele celor şapte grupe din Turul de Elită plus ţara gazdă.