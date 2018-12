O FOSTĂ JUCĂTOARE A ECHIPEI DE FOTBAL CSŞ TÂRGOVIŞTE ESTE CEA MAI BUNĂ FOTBALISTĂ A ROMÂNIEI ÎN ANUL 2018

Share This





















Sala „Horia Demian” din Cluj-Napoca a găzduit luni, 17 decembrie, Gala fotbalului feminin, în cadrul căreia au fost premiate cele mai bune jucătoare din România.

Astfel, toţi preşedinţii de cluburi, antrenorii echipelor şi ale loturilor reprezentativelor României au votat şi au ales:

– Cea mai bună jucătoare a anului: Teodora Meluţă („U” Olimpia Cluj)

– Cea mai bună jucătoare din Seria 1, Liga 2: Rita Mitri (Vasas Femina) – Cea mai bună jucătoare din Seria 2, Liga 2: Georgiana Tudor (Luceafărul Filiaşi)

– Cea mai bună jucătoare din Seria 1, Liga 3: lulia Obreja (Carmen Bucureşti)

– Cea mai bună jucătoare din Seria 2, Liga 3: Ioana Grigoraş (CSM Paşcani) – Cea mai bună jucătoare din Seria 3, Liga 3: Mădălina Boroş (CSM Târgu Mureş)

– Ioana Bortan a primit premiul de excelenţă pentru întreaga sa activitate din anul 2018.

„Cred că acest premiu reprezintă rodul muncii mele, dar asta nu înseamnă că o să mă opresc aici. O să continui să muncesc, poate de două ori mai mult, pentru a obţine şi alte premii, dar şi rezultate pozitive cu echipa naţionala şi de club, în campionatul intern şi în Champions League. Chiar dacă anul 2018 nu a fost cel mai bun din perspectiva rezultatelor, am ratat calificarea cu echipa naţională şi am pierdut Cupa României cu Olimpia, vreau să extrag lucrurile pozitive, să învăţ din propriile greşeli, iar primirea acestui premiu la sfârşit de an mă face să îmi doresc şi mai mult în viitor”, a declarat Teodora Meluţă, fundaşul echipei naţionale şi fostă jucătoare a Clubului Sportiv Şcolar Târgovişte.

De asemenea, au fost acordate premii pentru cele mai bune jucătoare din generaţiile 2000-2005 astfel:

– Melinda Nagy (2000)

– Ana Vlădulescu (2001)

– Claudia Pană (2002)

– Roxana Mirea (2003)

– Adina Borodi (2004)

– Anda Jivan (2005)

Jucătoarele au fost premiate de Mihai Stoichiţă, Director Tehnic al FRF, şi de Ciprian Paraschiv, Manager Dezvoltare Fotbalistică FRF. Organizat în premieră, acest eveniment are scopul de a evidenţia performanţele obţinute de jucătoarele românce în anul 2018.