Numărul de copii infectați cu COVID-19, în CREȘTERE

Cazurile de infecție cu COVID-19, varianta Delta, continuă să crească de la o zi la alta. O creștere alarmantă se observă și în ceea ce privește numărul de decese înregistrate. Copiii nu scapă nici ei de acest virus, peste 250 de minori fiind infectați. Dintre aceștia, vineri 239 erau internați în secții, în vreme ce 16 se aflau la Anestenzie și Terapie Intensivă (ATI).

Care sunt pașii concreţi de urmat de către școală atunci când un elev anunţă că a fost confirmat cu COVID-19?

„Unitatea de învățământ trebuie să anunțe Direcția de Sănătate Publică în cel mai scurt timp posibil, astfel încât departamentul cu responsabilități în acest sens să înceapă ancheta epidemi-ologică.

În funcție de datele pe care le vor primi de la elevi și profesori, specialiștii DSP vor stabili care sunt contacții direcți ai persoanei infectate cu SARS-COV2. Bineînțeles, în acest sens se va ține cont de definiția existentă în metodologia emisă de INSP”.

Ce elevi sunt consideraţi contacţi direcţi?

„Contacții direcți sunt acele persoane cu care copilul confirmat pozitiv a stat fără mască, în spațiu închis, la distanță mai mică de 2 metri și mai mult de 15 minute.

Având în vedere această definiție, în afara unor situații punctuale, colegii de clasă ai copilului confirmat pozitiv nu sunt considerați contacți direcți, având în vedere că în interiorul școlii sunt dispuse măsuri, precum portul măștii de protecție, inclusiv în spații închise, plus păstrarea distanței. Ținând cont de toate acestea, față de colegii de clasă nu se poate spune că aceștia se carantinează, însă ca măsură de protecție, procesul de învățământ se va desfășura on-line.

Excepție vor face persoanele vaccinate, care vor continua procesul de învățare în format fizic”.

Conform legislației, sunt testați gratuit pentru COVID doar pacienţii care au fost contați direcţi și prezintă semne de boală, spune DSP.

Trebuie părinții să își testeze copiii? Pe cine va testa DSP?

„În urma anchetei epidemiolog-ice, persoanele confirmate pozitiv la testul SARS-COV2, împreună cu contacții direcți, primesc decizia de carantinare, conform legislației în vigoare. Aceștia vor merge acasă imediat după testare sau după finalizarea anchetei epidemiolog-ice.

Testarea ulterioară se efectuează doar pentru elevii care desfășoară cursuri online, nu contacții direcți, prin prezentarea acestora la cabinetul medical din școală. Această operațiune are loc în ziua a 8-a și doar cu acordul părinților/tutorelui legal.

În cazul în care unitatea de învățământ nu are cabinet medical, atunci testarea se face cu ajutorul echipelor DSP”.

Ordinul comun prevede posibilitatea testării după 8 zile de carantină, iar dacă este negativ testul se poate reveni fizic la școală. Cum se procedează concret cu această testare?

„Testarea se face în ziua a 8-a doar pentru elevii care învață online. În cazul în care testele sunt negative, atunci aceștia se pot întoarce la ore fizic. Elevii care nu se prezintă la testare reiau cursurile cu prezență fizică după 14 zile de la suspendarea acestora.”

Ce se întâmplă cu un copil cu simp-tome care sugerează infecție COVID la școală?

„Unitatea de învățământ are obligația să-i testeze pe toți elevii simptomatici, însă doar după ce părinții își dau acordul în acest sens. Această procedură se realizează cu teste rapide anti-gen pe care le va primi de la DSP.

Este foarte important ca părinții să completeze formularul de consimțământ și să se gândească la faptul

În așteptarea rezultatului testului elevului cu simptome, ce se întâmplă cu acesta – vin părinții să îl ia acasă sau se întoarce la ore?

„În cazul în care un elev este simptomatic trebuie să stea într-o zonă separată de restul clasei până când are rezultatul testului, iar în cazul în care se confirmă infectarea cu SARS-COV2, atunci vor fi anunțați părinții și elevul va rămâne acasă timp de 14 zile.

DSP va începe automat ancheta epidemiologică și va stabili, împreună cu reprezentanții școlii, care sunt contacții direcți și cine va trece în sistem online.

Dacă totuși părintele nu este de acord cu testarea, copilul este menținut în spațiul special destinat, sub supraveghere, până la sosirea părintelui, care va lua legătura cu medicul de familie și va urma pașii indicați de către acesta”.

Ce se întâmplă cu părinții – sunt considerați contacți direcți, trebuie să stea în carantină? Se testează singuri?

„Părinții elevilor depistați pozitivi sunt considerați contacți direcți și trebuie să respecte procedurile aflate în vigoare în acest moment. Excepție fac părinții vaccinați cu schema completă și au 10 zile de la rapel. De asemenea, sunt exceptați de la carantină părinții care au trecut prin boală și se află în perioada 15-180 de zile de la testul pozitiv.

DSP este entitatea responsabilă pentru stabilirea necesității sau nu a carantinării, în funcție de ancheta epi-demiologică.

Contacții direcți se testează doar în situația în care devin simptomatici, se anunță medicul de familie, iar dacă starea de sănătate se schimbă brusc, atunci aceștia trebuie să apeleze numărul de urgență 112″.

Cum este verificată carantina de către autorități?

„Persoanele carantinate sunt verificate în continuare de către reprezentații Ministerului de Interne.”

Ce înseamnă contact direct, potrivit DSP: