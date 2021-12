Număr record -92000 de contracte de muncă înregistrate în Dâmbovița

În mod firesc, finalul de an reprezintă și pentru Inspectoratul Teritorial de Muncă Dâmbovița un moment al bilanțului. Dincolo de cifre, activitatea instituției vizează oameni, iar pentru echipa Inspectoratului Teritorial de Muncă Dâmboviļa, 2021 a fost un an cu multe realizări, un an în care a reușit să fie un mediator în relațiile de muncă și să soluționeze probleme sesizate atât de angajatori cât și de angajați.

„Poate cea mai mare satisfacție a acestui an, atât pentru noi, cât și pentru celelalte instituții din domeniu îl reprezintă creșterea nesperată a numărului de contracte de muncă, în ciuda condițiilor economice dificile, care și-au pus amprenta asupra agenților economici. Avem așadar, la final de an, un număr record de 92 de mii de contracte înregistrate și speranța că anul viitor tendința de creștere va continua, lucru favorizat și de schimbările legislative din anul acesta. Schimbări care incriminează, mai mult decât oricând munca la negru și legiferează munca sub declarată, cunoscută și ca muncă „la gri”, cu care inspectorii de muncă se luptă de mulți ani, iar acum au la îndemână și armele legale necesare.

Sperăm ca anul viitor să fie un an mai bun, pentru noi toți și să aducă stabilitatea și predictibilitatea atât de necesare într-o economie și vă asigurăm că noi vom sta, ca și până acum, la dispoziția oricui are probleme sau neclarități, referitoare la relațiile de muncă.

În încheiere, mulțumim tuturor colaboratorilor noștri din administrația județeană și locală, mediului de afaceri, dar și colegilor noștri din toată țara, pentru sprijinul acordat, pe parcursul anului 2021, și vă dorim tuturor ca 2022 să vă aducă multă sănătate, împliniri și putere de muncă!”, a transmis inspectorul șef al ITM Dâmbovița, Marius Lixandru.