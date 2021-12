Medicul și cercetătorul Octavian Jurma spune cu subiect și predicat că în România se pare că decizia a fost luată să repetăm „succesul” din valul 4-Delta, astfel, România poate ajunge la peste 32.000 de cazuri zilnice.

Cercetătorul Octavian Jurma spune că viteza de creștere a numărului de cazuri Omicron în regiunea Gauteng, Africa de Sud, este mult superioară cu ce am întâlnit până acum în această pan-demie, iar lipsa unor decizii rapide va putea aduce România în situația de a avea peste 32.000 de infectări noi zilnice cu noua tulpină Omicrona.

Nu vă pariaţi viața și sănătatea pe speranța că varianta Omicron este mai blândă

Timpul de dublare al numărului de cazuri noi este sub 4 zile, probabil chiar sub 3,5 zile. Acesta înseamnă o dublare a numărului de cazuri de 2x într-o singură săptămâna, într-o populație recent trecută prin infectare de masă.

„Rugați-vă ca acest val să nu fie urmat de o creștere la fel de abruptă și de mare a numărului de internări după 2-3 săptămâni, respectiv de decese după 3-4 săptămâni.

Rugați-vă și vaccinați-vă.

Nu vă pariaţi viață și sănătatea pe speranța că varianta Omicron este mai blândă”, a transmis Jurma.

Cercetătorul spune că măsurile adoptate recent de guvern pot încetini importul de cazuri și că vor întârzia cu câteva săptămâni debutul valului 5-Omicron, „însă devin aproape inutile odată ce Omicron devine răspândit comunitar și începe creșterea exponențială internă”.

„Autoritățile nici nu au cum să își regândească filozofia de sănătatea publică într-un timp atât de scurt după ce vreme de un an au educat populația să ignore prudență și să se relaxeze indiferent de gravitatea situației în spitale și cimitire.”, explică Jurma.

El susține într-o analiză postată pe pagina sa de Facebook că pe ritmul de creștere observat în Africa de Sud, varianta Omicron poate ajunge cu ușurință la peste 32 de mii de cazuri în România.

„Dacă pornim de la 500 cazuri pe zi (cel mai optimist nivel la care putem speră să ajungem la ieșirea din valul 4-Delta), la finalul săptămânii vom avea 2.000 de cazuri pe zi. La finalul săptămânii 2 vom avea 8.000 de cazuri pe zi, iar la finalul săptămânii 3 vom avea 32.000 de cazuri pe zi (dacă nu vom pierde iarăși capacitatea de monitorizare după 20.000).

Asta înseamnă că în 3 săptămâni valul 5-Omicron poate ajunge la vârf, și vom începe să discutăm măsurile care trebuie luate tot după ce valul a trecut de vârf, la fel că în ultimele 3 valuri.

Pare inimaginabil? Mai priviți odată graficul. In zece zile numărul de cazuri Omicron în Gauteng a crescut de la 700 de cazuri pe zi la 7.000 de cazuri pe zi (și asta e media la 7 zile). Vârfurile zilnice au depășit deja 15.000 de cazuri noi în Africa de Sud.

De fapt varianta Omicron are potențialul să producă primul val pandemic cu adevărat pan-Euro-pean în ianuarie.

Acesta este și secretul naturii dezlănțuite împotriva noastră, mereu poate face ceea ce noi nu ne putem imagina. Negarea realității este o soluție confortabilă psihologic, însă nu ne poate ajută să ieșim învingători din acesta cumplită criză”, a mai scris cercetătorul.

Cercetătorul Jurma mai spune: „Nu știm care va fi profilul demografic al valului Omicron în Europa, dar în România se pare că deciza a fost luată să repetăm „succesul” din valul 4-Delta, asa cum era usor de anticipat având în vedere că ignorarea valului a fost decorată de Președinte.

E foarte posibil deci ca valul Omicron să fie un val al copiilor și tinerilor și în România, va fi alimentat în următoarele săptămâni de relaxarea, socializarea și vacanțele de sărbători și apoi de deschiderea școlilor în format fizic” a mai scris cercetătorul.