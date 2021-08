„NU-MI PLACE DELOC EȘECUL ĂSTA”

CFR Cluj a învins, sâmbătă seară, pe teren propriu, cu scorul de 1-0, echipa Chindia

Târgoviște, într-un meci din etapa a treia a Ligii 1. Golul a fost marcat de Alibec, în minutul 52. Formația lui Marius Șumudică are maxim de puncte după primele trei etape și așteaptă duelul cu Young Boys Berna.

„Au fost două reprize total diferite. ĩn prima, am avut un plus, dar nu am fost inspiraţi la finalizare, iar în cea de-a doua, ce a intrat de pe bancă la CFR, jucătorii lor au făcut diferența. La faza golului am semne de întrebare, pentru că eu cred că inițial a fost un fault aproape de mijlocul terenului, un fault la Popadiuc. Cred că ar fi trebuit fluierat fault pentru noi și poate nu se mai ajungea la acea fază. Am încercat, nu știu ce s-a întâmplat, să facem niște combinații între un fundaș lateral și un atacant în careul nostru. Nu am făcut niciodată chestia asta la antrenament și nici nu o să o facem niciodată. Jucătorii de la CFR atât au așteptat, o nesin-cronizare, o greșeală și sa făcut diferența.

Este o înfrângere care nu-mi convine. Suntem totuși la început, dar mă îngrijorează evoluția unor jucători care nu sunt la nivelul de anul trecut. Dacă stai să te gândești, CFR era favorită. Toți oamenii de fotbal se așteptau ca CFR să câștige astăzi, dar eu cred că puteam produce surpriza.

Și-a spus cuvântul și plusul de experiență pe care îl au jucătorii de la CFR. Am făcut totuși greșeli la care nu ne așteptam. Am avut un program infernal, dar îmi doream mai mult și speram mai mult. Campionatul e lung, asta nu înseamnă că vom capota acum. Va trebui să abordăm cât mai pragmatic etapele pe care le avem” a spus antrenorul Chindiei, Emil Săndoi, la finalul meciului.