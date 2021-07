Cu o alcoolemie record, s-a urcat la volan şi s-a răsturnat pe DN72A – Dragomireşti, este vorba de un bărbat de 59 de ani care conducea un autoturism. Alerta la 112, a fost dată de un alt şofer care a văzut totul, spunându-le oamenilor legii că o maşină s-a răsturnat pe lateral, în zona Hanului Logofătului din comuna Dragomireşti. Conducătorul autoturismului răsturnat, în vârstă de 59 ani, a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 1,05 alcool pur în aerul expirat. A fost condus la spital pentru recoltare probe biologice. Poliţia atrage atenţia cu privire la pericolul creat, pentru siguranţa rutieră, de conducătorii auto aflaţi sub influenţa băuturilor alcoolice.

Astfel, Inspectoratul de Poliţie Judeţean Dâmboviţa aduce în atenţia conducătorilor auto câteva aspecte legate de consumul de alcool.

Consumul de alcool este incompatibil cu conducerea autovehiculelor. Pe lângă faptul că este interzis de lege, constituie un important factor de riscpentru şofer, pasageri şi ceilalţi participanţi la trafic crescând şansele de implicare într-un accident rutier.

Consumul de alcool înseamnă diminuarea capacităţilor senzoriale şi motrice.

Un om treaz (cu simţuri agere şi odihnit) are un timp de reacţie de circa o secundă atunci când vrea să frâneze, în vreme ce, în cazul unui şofer care a consumat alcool, acest timp creşte.

Legea prevede o pedeapsă cu închisoarea de la 1 la 5 ani pentru conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul de către o persoană care are o îmbibaţie alcoolică de peste 0,80 g/l alcool pur în sânge (0,40 mg/l în etilotest). Pe timpul cercetării, permisul este reţinut fără drept de circulaţie.

O concentraţie alcoolică în sânge sub această valoare situează fapta în zona contravenţională şi se pedepseşte cu amendă cuprinsă între 9 şi 20 de puncte, iar ca măsură complementară permisul de conducere este suspendat pentru o perioadă de 90 de zile.

NU CONDUCEŢI SUB INFLUENŢA ALCOOLULUI!