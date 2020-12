Noul viceprimar al oraşului Răcari a fost ales

În cadrul şedinţei ordinare a Consiliului Local Răcari, din luna decembrie 2020, a fost ales şi viceprimarul oraşului. Primarul oraşului Răcari, Marius Caraveâeanu, a fost învestit în funcţie în data de 29 octombrie 2020, în cadrul ceremoniei în care a fost constituit şi Consiliul Local Răcari. Marius Caraveţeanu, candidat al Partidului Naţional Liberal, este la al patrulea mandat de primar: „Vreau să-i asigur pe răcăreni că voi face tot ce îmi stă în putinţă să duc la îndeplinire programul cu care am câştigat alegerile locale şi sper că, odată cu constituirea Consiliului Local, să lăsăm politica deoparte şi tot ceea ce facem, să facem în folosul cetăţenilor oraşului Răcari.”, acesta a fost mesajul primarului oraşului Răcari, Marius Caraveţeanu.

A fost o singură propunere de viceprimar, în persoana prof. Tănase Vasile – Mugurel. În urma votului pentru alegerea vicepri-marului, rezultatul a fost următorul 12 voturi, 3 voturi împotrivă, 0 abţineri. Primarul Marius Caraveţeanu l-a felicitat pe noul viceprimar, prof. Tănase Vasile – Mugurel, care la rândul său, a mulţumit consiliului şi primarului pentru propunerea făcută şi îi asigură că va pune în aplicare jurământul proaspăt depus: „Anul 2020 a adus schimbări şi pe scena politică, schimbări care au determinat şi un nou, „pionierat” pentru mine în cariera profesională, prin votul dumneavoastră, al cetăţenilor oraşului Răcari (pentru care vă mulţumesc foarte mult) şi al consilierilor aleşi de către dumneavoastră, la propunerea domnului primar al Marius Caraveţeanu, am fost ales viceprimar al oraşului Răcari. Am fost foarte impresionat de căldura cu care am fost întâmpinat de colectivul care lucrează în această instituţie şi sper ca împreună să facem treabă bună să ducem la bun sfârşit proiectele pe care le avem! Vă mulţumesc încă odată pentru votul şi încrederea acordată, vă doresc sărbători fericite, un AN NOU cu sănătate şi să trecem cu bine de această pandemie”, a declarant noul viceprimar, prof.

Tănase Vasile – Mugurel

Consiliul Local Răcari este compus din 15 consilieri : 11 consilieri PNL, 3 consilieri PSD şi un consilier Pro România.