„Noul guvern nu va tăia pensii şi salarii”

Partidul Naţional Liberal îşi asumă guvernarea într-un moment deloc favorabil, cele mai mari îngrijorări fiind generate de situaţia financiară precară a ţării, cu diferenţe uriaşe între veniturile bugetare şi cheltuieli, a spus preşedintele PNL Târgovişte, Aurelian Cotinescu, într-o conferinţă de presă. Chiar în aceste condiţii dificile, liderul liberal a subliniat că nu vor fi tăiate pensii şi salarii, aşa cum susţin cei daţi jos recent de la putere.

„Dacă mergem în continuare pe împrumuturi externe ca să plătim pensii şi salarii, avem o problemă. Trebuie crescută forţa economică a ţării, trebuie investiţii în punctele vitale ale economiei, astfel încât să producem plus valoare, să aducem bani în plus la bugetul de stat.” Dacă soluţia corectă pentru plata pensiilor şi salariilor o reprezintă creşterea veniturilor bugetare, Cotinescu nu a ocolit nici subiectul fierbinte al pensiilor speciale, al inechităţilor generate în raport cu cei care au cotizat o viaţă întreagă şi abia au cu ce trăi la bătrâneţe:

„Partidul Naţional Liberal a spus în nenumărate rânduri că se va face o analiză şi se va trece la o curăţare a situaţiei din pensile speciale. Cu siguranţă se va ajunge la un plan final şi o ajustare a acestora. Românii au cerut lucrul acesta, ni l-am asumat. Să vii acum şi să nu o faci, nu te va ierta nimeni. Trebuie echilibrată situaţia. Nu poţi să-i dai unui om care a muncit 36 de ani într-o intreprindere de stat, în industria pe care o avea statul roman, o pensie sub 2000 de lei şi altuia care a muncit 18 ani, tot la stat, să-l dai 5000 de lei. „