Noul Consiliu de Administraţie al BNR menţine dobânda de referinţă la 2,5%

Membrii noului Consiliu de Administraţie al Băncii Naţionale, între care şi dâmboviţeanul Leonardo Badea, au decis menţinerea dobânzii cheie la 2,5% pe an, într-un context în care majoritatea băncilor centrale au trecut la relaxarea politicii monetare. În trimestrul al treilea, peste jumătate din băncile centrale ale lumii au redus ratele dobânzilor, ca urmare a încetinirii producţiei şi numai trei bănci centrale au decis să le urce.

Consiliul de Administraţie al BNR a mai decis menţinerea ratei dobânzii pentru facilitatea de depozit la 1,50 la sută pe an şi a ratei dobânzii aferente facilităţii de creditare la 3,50 la sută pe an, precum şi păstrarea nivelurilor actuale ale ratelor rezervelor minime obligatorii aplicabile pasivelor în lei şi în valută ale instituţiilor de credit.