Noul antrenor al lui Dinamo îl vrea pe dâmboviţeanul Popa înapoi

Antrenorul lui Dinamo, Vasile Miriuţă, a fost invitatul lui Ovidiu loaniţoaia la emisiunea Tribuna Zero de la Europa FM. A vorbit despre planurile pe care le are şi le-a trimis fanilor un mesaj după 0-1 cu FCSB.

Printre subiectele abordate de noul tehnician al „câinilor” s-a aflat şi cel al jucătorilor „exilaţi” de foştii antrenori. Printre ei şi Dani Popa, fostul atacant al Chindiai ajuns acum la Botoşani.

„Ştim cu toţii că mereu am promovat tineri. Pe unde am fost am făcut asta. Şi pe Ion Gheorghe l-am băgat aseară. Nu îmi e frică. Eu dacă pierd, vreau să o fac pe mâna mea. Avem tineri dinamovişti care acum sunt la alte echipe, din păcate. Daniel Popa (Botoşani), Mihai Popescu (Voluntari), Patrick Petre (Sepsi), Vlad Olteanu (Voluntari), Andrei Tîrcoveanu (Gaz Metan) şi tot aşa. Trebuie să-i aducem înapoi. De exemplu, mie Popa de la Botoşani îmi place foarte mult. Dar va dura puţin timp până îi vom aduce. Eu îi voi promova, fără probleme. Spiritul lui Dinamo ăsta este. Să creşti la club. Ne dorim să intrăm în play-off. Vreau să readuc nişte jucători care sunt daţi cu împrumut. Mi-aş dori enorm să-i aduc înapoi. Sunt crescuţi de noi, sunt talentaţi, joacă titulari pe acolo. Îl avem şi pe Costache, pe Nedelcearu. Toţi pot face faţă cu brio la Dinamo”, a spus Miriuţă.