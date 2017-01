Noua echipă a CJ Dâmboviţa. Alexandru Oprea, împuternicit preşedinte CJ Dâmboviţa

Share This





















Consilierii judeţeni ai PSD Dâmboviţa, conf. univ. dr. Claudia Gilia şi Alin Manole, sunt propunerile pentru cele două funcţii de vicepreşedinte la CJ Dâmboviţa. Alexandru Oprea este propunerea pentru funcţia de preşedinte CJ Dâmboviţa. Anunţul a fost făcut de preşedintele CJ, Adrian Ţuţuianu, în ultima şedinţă extraordinară din anul 2016, ce a avut loc joi, 29 decembrie 2016. Preşedinte CJ, Adrian Ţuţuianu a anunţat că începând cu data de 31 decembrie îl va împuternici pe Alexandru Oprea să îndeplinească atribuţiile de preşedinte CJ Dâmboviţa. Adrian Ţuţuianu a obţinut un mandat de senator la alegerile din 11 decembrie 2016.

„Este ultima şedinţă de CJD pe care o conduc. Voi da dispoziţie în zilele următoare ca activitatea să fie condusă de vicepreşedintele Alexandru Oprea, până când va avea loc şedinţa ordinară a CJD din luna ianuarie 2017. Vreau să vă spun că mă despart cu greu de CJD, sunt 4 ani şi jumătate din viaţa mea în care am muncit cu bună credinţă şi cu foarte multă determinare pentru a rezolva problemele acestui judeţ. Am satisfacţia că las judeţul Dâmboviţa cu o situaţie financiară mult mai bună decât în urmă cu 4 ani şi jumătate, când aveam datorii de peste 1,2 miliarde lei. Astăzi, toate datoriile CJD sunt plătite la zi. Creditele luate pentru proiectele europene le-am retur-nat, am plătit toate creditele CJD la zi. Mai avem de plată până în 2021 un credit contractat de cei dinaintea mea, nu de mine. Las un portofoliu important de proiecte pe OG 28/2013. Sunt depuse peste 30 care aşteaptă finanţarea şi peste 250 cu finanţare prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală. În al treilea rând am închis toate proiectele europene fără să avem probleme majore. Las un portofoliu important de proiecte, unele depuse deja, cum sunt: reabilitarea Curţii Domneşti, reabilitarea Şcolii de Cavalerie sau a Drumului Judeţean Moreni-Târgovişte-Niculeşti-Sectorul Agricol Ilfov, un alt portofoliu de 9-10 proiecte pe Programul Operaţional Capital Uman. Alte 10-12 proiecte sunt în stadii de pregătire. Şi sigur că aşteptăm ca un guvern mai responsabil să publice ghidurile de finanţare pentru a putea să finanţăm lucrări noi şi să trecem de la faza de depunere la cea de evaluare şi apoi de încheiere de contracte de finanţare. Sunt societăţi comerciale care au început să aibă o situaţie de echilibrul financiar, unele cu rezultate bune, altele sunt pe un drum bun… Cel mai important este că las o idee de dezvoltare a judeţului Dâmboviţa până în anul 2025. Este rolul dumneavoastră, al celor care rămâneţi, să duceţi acest proiect mai departe. Vreau să vă rog să urmăriţi finalizarea procedurilor de transformare a Serviciului Public Judeţean de Apă şi Canal Dâmboviţa în societate comercială şi apoi proiectul de fuziune cu Compania de Apă. Este extrem de important, pentru a pune în aplicare proiectul de apă-canal pe POIM. Cred că trebuie să continuaţi cu procesul de restructurare, de reaşezare la Carpatmontana. Din păcate, legea nu ne mai permite să facem ce aveam în vedere iniţial, respectiv un serviciu public de patrimoniu, care să preia şi o parte din activităţile Carpatmontana. Trebuie să acordăm o atenţie mai mare şi Spitalului Judeţean de Urgenţă Târgovişte… Sunt convins că domnul Alexandru Oprea va fi un preşedinte foarte bun şi va duce mai departe şi, îmi doresc, la un nivel mai bun decât mine activitatea de la CJD, după cum sunt convins că Gilia Claudia şi Manole Alin vor fi vicepreşedinţi implicaţi în activitatea CJD şi vor acorda un sprijin substanţial viitorului preşedinte în următorii trei ani şi jumătate. Vă asigur că în calitate de parlamentar, de secretar al Biroului Permanent al Senatului, poate şi în alte calităţi, vom vedea ce ne aduce viaţa, voi sprijini tot ceea ce înseamnă lucrări de investiţii publice, fie că sunt ale CJD, fie ale ministerelor pentru judeţul Dâmboviţa, pentru că avem o şansă de dezvoltare. Am plecat cu ideea de a pune umărul la dezvoltarea acestui judeţ, nu am plecat din alte motivaţii. Vă urez tuturor succes, vă mulţumesc pentru colaborare, chiar dacă am avut şi momente mai tensionate în CJD, cred eu că în general disputele au fost constructive. Cred că ne-am făcut cu toţii datoria în cei patru ani şi jumătate şi vreau să sprijiniţi dezvoltarea judeţului. Mulţumesc presei pentru modul cum a reflectat timp de patru ani şi jumătate activitatea CJD. Vă urez tuturor sănătate, prosperitate, un an mai bun în 2017, cu mai multă înţelepciune”, a declarat Adrian Ţuţuianu.

Tot joi, 29 decembrie 2016, vicepreşedintele CJ, Corneliu Ştefan şi-a dat demisia din CJ Dâmboviţa. După cum ştim şi Corneliu Ştefan a obţinut un mandat de deputat la alegerile din 11 decembrie 2016.

Următoarea şedinţă ordinară a CJ Dâmboviţa va avea loc cel mai probabil pe data de 10-11 ianuarie 2017.