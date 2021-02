NOMAZII LIGII I Jucătorii Chindiei sunt nevoiţi să se întoarcă la Buftea pentru a juca meciul cu UTA

Chindia Târgovişte a anunţat că meciul cu UTA, din cadrul etapei a 23-a a campionatului Ligii 1, programat sâmbătă, se va juca la Buftea, la Centrul Naţional de Fotbal.

Dâmboviţenii revin, astfel, pe arena care le-a purtat noroc la începutul anului. Dumitraşcu & co. au înregistrat aici o remiză, 1-1 cu Politehnica laşi, şi o victorie, 2-1 cu Academica Clinceni.

S-au mutat apoi la Ploieşti, pe „Ilie Oană”, pentru jocurile cu CFR şi FC Botoşani, ambele pierdute, 0-1 şi respectiv 2-3.

Colaborarea dintre echipa din Târgovişte, al cărei stadion este în reconstrucţie, şi administratorul stadionului din Ploieşti, adică CSM Ploieşti, a funcţionat bine până în toamna anului trecut, mai precis până la jocul susţinut de Chindia cu Gaz Metan Mediaş şi câştigat cu 1-0 de echipa lui Emil Săndoi.

După acel joc, de şi cu un contract de închiriere în derulare, potrivit presei din Prahova şi Dâmboviţa, şi cu plăţile la zi, Chindia a fost obligată să îşi găsească altă gazdă. A ajuns la Giurgiu pentru cinci meciuri din finalul lui 2020, cele cu Sepsi, FCSB, Viitorul şi Campionii FC Argeş din Liga 1, plus jocul de Cupa României cu FC Hermannstadt.

Reabilitarea arenei din Târgovişte, a cărei tribună principală a fost construită acum 60 de ani, ar trebui să se încheie în vara acestui an, iar Chindia să revină în sfârşit acasă, unde nu a mai jucat în Liga 1 de 23 de ani, de la „Generaţia Micului Ajax”, echipă în care evoluau Bârdeş, Bălaşa, Ţermure sau actualul preşedinte al clubului, Marcel Ghergu.