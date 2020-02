Noile reglementări privind TRANSPORTUL ALTERNATIV au intrat în vigoare pe 1 februarie

Share This





















Începând cu data de 1 februarie a.c., au intrat în vigoare prevederile Ordonanţei de Urgenţă nr. 49/2019 privind activităţile de transport alternativ cu autoturism şi conducător auto.

În conformitate cu art. 2, lit. a din O.U.G nr. 49/2019, activitatea de transport alternativ cu autoturism şi conducător auto intermediată printr-o platformă digitală, denumită în continuare transport alternativ reprezintă deplasarea persoanelor, cu ajutorul unui autoturism, în baza unui contract de transport alternativ încheiat între pasager şi operatorul de transport alternativ deţinător al autoturismului, care este intermediat de un operator al platformei digitale conform prezentei ordonanţe de urgenţă printr-o platformă digitală.

Transportul alternativ este efectuat de un operator de transport alternativ autorizat,

contra cost, pe bază de contract de transport alternativ încheiat între pasager şi operatorul de transport alternativ deţinător al autoturismelor, care este intermediat de un operator al platformei digitale.

Autoturismele cu care se efectuează transport alternativ trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

a) au maxim 5 locuri, inclusiv locul conducătorului auto;

b) au inspecţia tehnică periodică (ITP) realizată la fiecare 6 luni;

c) la momentul cursei trebuie să corespundă normelor tehnice privind siguranţa circulaţiei rutiere, protecţia mediului şi utilizarea conform destinaţiei;

d) deţin copia conformă a autorizaţiei pentru transportul alternativ.

Conducătorul auto care efectuează transport alternativ trebuie să îndeplinească în mod cumulativ următoarele condiţii:

a) să aibă vârsta de cel puţin 21 de ani;

b) să deţină un certificat de atestare a pregătirii profesionale pentru transportul de persoane în regim de închiriere eliberat de Autoritatea Rutieră Română -A.R.R.;

c) să deţină permis de conducere categoria B cu o vechime de cel puţin 2 ani;

d) din certificatul de cazier judiciar al persoanei trebuie să rezulte că aceasta nu a fost condamnată pentru infracţiuni contra siguranţei pe drumurile publice, infracţiuni privind traficul şi consumul de droguri, infracţiuni contra vieţii, sănătăţii şi integrităţii corporale, traficul şi exploatarea persoanelor vulnerabile, infracţiuni contra libertăţii şi integrităţii sexuale sau infracţiuni contra patrimoniului;

e) să deţină avizul medical şi avizul psihologic prin care este declarat apt pentru desfăşurarea

activităţii de transport persoane; f) să nu aibă suspendată exercitarea dreptului de a conduce în ultimul an pentru conducerea sub influenţa băuturilor alcoolice sau a substanţelor psi-hoactive sau să nu fi fost implicat în accidente rutiere soldate, din culpa sa, cu decesul sau vătămarea gravă a uneia sau mai multor persoane.

Operatorul de transport alternativ are următoarele obligaţii:

a) să utilizeze la efectuarea transportului alternativ autoturisme pentru care au fost emise în prealabil copii conforme ale autorizaţiei de transport alternativ;

b) să utilizeze la efectuarea transportului alternativ numai autoturisme înscrise pe platforma digitală;

c) să utilizeze la efectuarea transportului alternativ doar autoturisme care respectă prevederile art. 22 alin. (1) din prezenta ordonanţă de urgenţă;

d) să utilizeze la efectuarea transportului alternativ conducători auto care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 23 din prezenta ordonanţă de urgenţă;

e) să nu transmită copia conformă a autorizaţiei de transport alternativ către alt operator de transport alternativ sau oricărei alte persoane, pentru a fi utilizată în scopul efectuării transportului alternativ;

f) să pună la dispoziţia conducătorului auto documentele prevăzute la art. 24 din prezenta ordonanţă de urgenţă;

g) să raporteze operatorului platformei digitale orice modificare a informaţiilor şi datelor furnizate acestuia în maximum 48 de ore

de la apariţia oricărei astfel de modificări;

h) să efectueze transportul alternativ numai prin intermediul unei platforme digitale cu avizul tehnic valabil, eliberat de către Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale. Datele referitoare la valabilitatea avizelor eliberate vor fi publicate pe site-ul Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale.

Conducătorii auto au următoarele obligaţii:

a) să aibă ţinută corespunzătoare, un comportament civilizat şi preventiv în relaţia cu clientul;

b) să nu refuze efectuarea cursei în condiţiile iniţial agreate;

c) să nu solicite plata de către pasager a unei alte sume de bani în schimbul activităţii de transport efectuate;

d) să transporte bagajele clienţilor, în cazul transportului de persoane, în limitele spaţiului destinat pentru acestea, fără perceperea de tarife suplimentare;

e) să se supună controlului autorităţilor cu atribuţii în domeniu şi să prezinte la control, în timpul activităţii, documentele prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă şi de legislaţia în vigoare;

f) să nu utilizeze mijloacele audio/video fără acordul clientului;

g) să informeze în termen de 24 de ore operatorul de transport alternativ cu privire la modificarea oricăror informaţii referitoare la persoana sa, comunicate acestuia în scopul admiterii sale pe platforma digitală;

h) să efectueze cursa doar cu un autoturism înscris pe platforma digitală.